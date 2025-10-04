Kanpur Shocker: मकान मालिक ने महिला किरायेदार का किया रेप, पीड़िता ने पुलिस को सुनाई आपबीती; आरोपी गिरफ्तार

Kanpur Landlord Rape Case

Kanpur Landlord Rape Case: उत्तर प्रदेश के कानपुर (Kanpur Crime) से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, यहां एक मकान मालिक को अपनी महिला किराएदार के साथ बार-बार बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रायबरेली (Raebareli News) निवासी एक कार ड्राइवर अपने परिवार के साथ किराए के मकान की पहली मंजिल पर रह रहा था. 20 जून को वह काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया. इस दौरान, मकान मालिक घर की मरम्मत का काम कराने के लिए नीचे वाले कमरे में रुका रहा.

मजदूरों के जाने के बाद, वह कथित तौर पर देर रात किरायेदार के कमरे में घुस गया और महिला के साथ बलात्कार (Rape of Female Tenant) किया. जब उसने विरोध किया, तो उसने पास में सो रहे उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी.

ये भी पढें: UP: कानपुर एयरपोर्ट पर Indigo Flight में घुसा चूहा, यात्रियों में मची अफरा-तफरी; सुरक्षा जांच के चलते लेट हुआ विमान

महिला किरायेदार ने सुनाई आपबीती

महिला किरायेदार ने आरोप लगाया कि जब भी उसका पति घर पर नहीं होता था, तो आरोपी उसे डरा-धमकाकर बलात्कार करता था. 22 सितंबर को भी, जब उसका पति घर पर नहीं था, तो मकान मालिक ने फिर से उसके साथ बलात्कार किया.

1 अक्टूबर को, जब उसका पति घर आया, तो महिला ने हिम्मत जुटाकर उसे अपनी आपबीती सुनाई. इसके बाद दंपत्ति ने पुलिस स्टेशन जाकर मकान मालिक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज (Rape Case Registered) कराया.

सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का दावा

आरोपी ने आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि उसके किरायेदार के साथ शारीरिक संबंध सहमति से बने थे.

हालांकि, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह (Kanpur Police) ने बताया कि कॉल डिटेल और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपों की पुष्टि हो गई है. उन्होंने आगे कहा, "इसके बाद, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.''