UP: कानपुर एयरपोर्ट पर Indigo Flight में घुसा चूहा, यात्रियों में मची अफरा-तफरी; सुरक्षा जांच के चलते लेट हुआ विमान

Rat in indigo Flight (Photo- @kanpursneed/X)

Kanpur Airport Flight News: यूपी के कानपुर एयरपोर्ट पर एक अजीबोगरीब घटना घटी, जब दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट (Indigo Flight) को अचानक रोकना पड़ा. वजह जानकर हर कोई हैरान रह गया. दरअसल, उड़ान भरने से कुछ देर पहले केबिन में एक चूहा देखा गया. जैसे ही क्रू ने इसे देखा, तुरंत अलर्ट जारी किया गया और यात्रियों को सुरक्षित उतारकर एयरपोर्ट लाउंज में भेज दिया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्लाइट दोपहर करीब 2:10 बजे दिल्ली से कानपुर (Kanpur News) पहुंची और 2:50 बजे दिल्ली के लिए रवाना होनी थी.

हालांकि, उड़ान भरने से कुछ देर पहले केबिन क्रू ने एक चूहे (Rat in the cabin) को घूमते हुए देखा.

हर सीट की जांच की गई

इसके बाद, एयरलाइन के तकनीकी कर्मचारियों और ग्राउंड टीम ने विमान के अंदर तलाशी अभियान शुरू किया. हर सीट और कोने की पूरी तरह से जांच की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई सुरक्षा जोखिम तो नहीं है.

एयरलाइन प्रबंधन (Airline Management) ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. फिलहाल, तकनीकी टीम चूहे की तलाश कर रही है और विमान का निरीक्षण कर रही है.

यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया

सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि जब तक फ्लाइट पूरी तरह से सुरक्षित घोषित नहीं हो जाती, तब तक उसे उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस घटना के कारण उड़ान में एक घंटे से ज्यादा की देरी हुई. कुछ यात्रियों ने इस अनचाही देरी पर अपनी नाराजगी जताई, जबकि ज्यादातर ने इसे एक सुरक्षित उपाय बताया.