CUET PG 2026: पीजी दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 14 जनवरी तक आवेदन का मौका; ऐसे करें आवेदन

CUET PG 2026 Registration Last Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट-ग्रेजुएट (CUET-PG) 2026 की पंजीकरण प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. देशभर के केंद्रीय, राज्य, मानद और निजी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक छात्र अब अपना आवेदन एनटीए के आधिकारिक पोर्टल exams.nta.nic.in/CUET-PG/ पर जाकर जमा कर सकते हैं.

14 जनवरी तक आवेदन का मौका

एनटीए द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 14 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते पंजीकरण, दस्तावेज अपलोड और परीक्षा शुल्क का भुगतान पूरा कर लें.

शुल्क भुगतान की डेट भी 14 जनवरी

शुल्क भुगतान की अंतिम सीमा भी 14 जनवरी (रात 11:50 बजे तक) ही रखी गई है। इसके बाद, 18 जनवरी से 20 जनवरी, 2026 तक उम्मीदवारों को अपने आवेदन में सुधार करने के लिए 'करेक्शन विंडो' की सुविधा दी जाएगी.

CUET PG 2026: आवेदन कैसे करें (Step-by-Step)

आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए छात्र इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

नया पंजीकरण: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और "New Candidate Registration" पर क्लिक करें. अपनी बुनियादी जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि और ईमेल दर्ज कर एप्लीकेशन नंबर जनरेट करें. फॉर्म भरना: प्राप्त एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज करें और परीक्षा के लिए पसंदीदा शहरों का चयन करें. यूनिवर्सिटी और कोर्स चयन: उन विश्वविद्यालयों और विशिष्ट पीजी कार्यक्रमों को चुनें जिनमें आप प्रवेश चाहते हैं। आवेदन से पहले संबंधित संस्थान की पात्रता शर्तों की जांच अवश्य कर लें. दस्तावेज अपलोड और शुल्क भुगतान: अपनी फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें। इसके बाद नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। सफल भुगतान के बाद पुष्टिकरण पृष्ठ (Confirmation Page) का प्रिंटआउट जरूर लें.

परीक्षा का पैटर्न और तैयारी

CUET-PG 2026 का आयोजन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा. परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा (भाषा विषयों को छोड़कर)। इस बार परीक्षा में 75 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे, जिसके लिए उम्मीदवारों को 90 मिनट का समय मिलेगा. प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक का नकारात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) होगा.

अन्य डिटेल्स

नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत शुरू किया गया CUET-PG छात्रों पर से कई प्रवेश परीक्षाओं का बोझ कम करने के उद्देश्य से लाया गया है. मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग सहित कई राज्यों ने अब इस केंद्रीय व्यवस्था को अपना लिया है, जिससे छात्रों को एक ही मेरिट लिस्ट के माध्यम से विभिन्न संस्थानों में दाखिला मिल सकेगा. एनटीए के अनुसार, परीक्षा का आयोजन मार्च 2026 में विभिन्न पालियों में होने की संभावना है.