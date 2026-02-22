IIT Madras New BSc Program: आईआईटी मद्रास की नई पहल, मैनेजमेंट और डेटा साइंस में शुरू किया बीएससी प्रोग्राम, वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी मिलेगा मौका

IIT Madras (Photo Credits: PTI)

IIT Madras New BSc Program: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाते हुए 'मैनेजमेंट और डेटा साइंस' में एक नया बैचलर ऑफ साइंस (BSc) प्रोग्राम लॉन्च किया है. यह प्रोग्राम विशेष रूप से स्कूली छात्रों और कामकाजी पेशेवरों (Working Professionals) दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. संस्थान के 'मैनेजमेंट स्टडीज विभाग' द्वारा संचालित इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था में तकनीकी विशेषज्ञता और रणनीतिक व्यावसायिक कौशल के बीच के अंतर को कम करना है.

तकनीक और व्यापार का संगम

इस पाठ्यक्रम को डेटा एनालिटिक्स और मैनेजमेंट सिद्धांतों के दोहरे आधार पर तैयार किया गया है. छात्रों को न केवल पायथन प्रोग्रामिंग (Python), सांख्यिकीय मॉडलिंग और मशीन लर्निंग सिखाई जाएगी, बल्कि उन्हें मार्केटिंग, फाइनेंस और ऑपरेशंस जैसे मुख्य व्यावसायिक विषयों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा. आईआईटी मद्रास का लक्ष्य ऐसे स्नातक तैयार करना है जो जटिल डेटा की व्याख्या करने के साथ-साथ उनका उपयोग वास्तविक व्यावसायिक चुनौतियों को हल करने में कर सकें. यह भी पढ़े: NIRF Ranking: आईआईटी मद्रास नंबर वन, यूनिवर्सिटी में आईआईएससी और कॉलेजों में हिंदू कॉलेज टॉप

प्रवेश के लिए लचीले नियम और पात्रता

इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी विशेषता इसका मल्टी-स्टेज 'एंट्री और एग्जिट' सिस्टम है. छात्र अपनी सुविधा के अनुसार क्रेडिट पूरे कर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या पूर्ण डिग्री प्राप्त कर सकते हैं.

पात्रता: उम्मीदवार का कक्षा 12वीं या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.

कोई आयु सीमा नहीं: आवेदन के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा तय नहीं की गई है.

जेईई की जरूरत नहीं: इस कोर्स में प्रवेश के लिए जेईई (JEE) स्कोर की आवश्यकता नहीं है. इसके बजाय, उम्मीदवारों को संस्थान द्वारा आयोजित एक क्वालीफाइंग प्रक्रिया से गुजरना होगा.

हाइब्रिड लर्निंग मॉडल

यह डिग्री एक हाइब्रिड लर्निंग मॉडल पर आधारित है, जिसमें रिकॉर्ड किए गए वीडियो लेक्चर, इंटरैक्टिव ऑनलाइन सत्र और देश भर के केंद्रों पर व्यक्तिगत रूप से आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं. आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामाकोटि ने लॉन्च के दौरान कहा, "डेटा साइंस अब केवल इंजीनियरों के लिए नहीं रह गया है. इसे मैनेजमेंट के साथ जोड़कर हम पेशेवरों की एक नई पीढ़ी को डेटा-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बना रहे हैं."

डिजिटल शिक्षा में बढ़ता विस्तार

इससे पहले आईआईटी मद्रास का 'बीएससी इन डेटा साइंस एंड एप्लिकेशन' प्रोग्राम काफी सफल रहा है, जिसमें हजारों छात्र नामांकित हैं. मैनेजमेंट ट्रैक को जोड़कर संस्थान अपनी डिजिटल पहुंच को और मजबूत कर रहा है.

नए बैच के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, और पहला शैक्षणिक सत्र इस साल के अंत में शुरू होगा. फीस संरचना और क्रेडिट आवश्यकताओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी आईआईटी मद्रास की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.