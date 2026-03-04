NTA ने 6-10 मार्च तक होने वाली CUET PG 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए, exams.nta.nic.in से ऐसे करें हॉल टिकट डाउनलोड

(Photo Credits: exams.nta.nic.in/cuet-pg)

CUET PG Admit Card 2026 Out: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्टग्रेजुएट (CUET PG) 2026 के लिए एडमिट कार्ड आज, 4 मार्च को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं. ये एडमिट कार्ड उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं जिनकी परीक्षा पहले चरण में यानी 6 मार्च से 10 मार्च के बीच निर्धारित है. अभ्यर्थी अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg/ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

एनटीए ने इससे पहले सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी की थी, ताकि छात्र समय रहते अपने परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी प्राप्त कर यात्रा की तैयारी कर सकें. अब फाइनल एडमिट कार्ड के साथ छात्र अपने केंद्र के सटीक पते और शिफ्ट की जानकारी देख सकते हैं.

ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तारीख से पहले अपने एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट ले लें. हॉल टिकट डाउनलोड करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg/ पर जाएं.

पर जाएं. होमपेज पर "CUET PG 2026 Admit Card" लिंक पर क्लिक करें.

अपना आवेदन नंबर (Application Number) और जन्म तिथि दर्ज करें.

स्क्रीन पर दिख रहा सुरक्षा पिन (Security Pin) दर्ज करें.

'सबमिट' बटन पर क्लिक करें और अपना एडमिट कार्ड स्क्रीन पर देखें.

भविष्य के संदर्भ के लिए इसका पीडीएफ डाउनलोड करें और कम से कम दो साफ प्रिंटआउट निकालें.

परीक्षा का शेड्यूल और पैटर्न

CUET PG 2026 एक व्यापक शैक्षणिक परीक्षा है, जिसमें लगभग 4.11 लाख अद्वितीय उम्मीदवार 157 विषयों के लिए शामिल हो रहे हैं. यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में प्रतिदिन तीन शिफ्टों में आयोजित की जाएगी:

शिफ्ट 1: सुबह 09:00 बजे से 10:30 बजे तक.

शिफ्ट 2: दोपहर 12:30 बजे से 02:00 बजे तक.

शिफ्ट 3: शाम 04:00 बजे से 05:30 बजे तक.

प्रत्येक प्रश्न पत्र में 75 प्रश्न होंगे और कुल समय 90 मिनट का होगा. अंकन योजना के तहत, प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक की कटौती की जाएगी.

परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य दस्तावेज

एनटीए ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना भौतिक दस्तावेजों के किसी भी छात्र को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. मोबाइल फोन पर डिजिटल कॉपी स्वीकार्य नहीं होगी. उम्मीदवारों को निम्नलिखित चीजें साथ लानी होंगी:

CUET PG 2026 एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी.

एक वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट).

एक हालिया पासपोर्ट आकार की फोटो (अटेंडेंस शीट पर चिपकाने के लिए).

हॉल टिकट जारी करने का चरणबद्ध तरीका

वर्तमान में केवल 10 मार्च तक की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड सक्रिय हैं. 27 मार्च तक चलने वाली अन्य परीक्षाओं के एडमिट कार्ड चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे. जिन उम्मीदवारों की परीक्षा महीने के उत्तरार्ध में है, वे नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल देखते रहें. किसी भी विसंगति के मामले में, उम्मीदवार एनटीए हेल्पलाइन 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं.