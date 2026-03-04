T20 WC Semifinal: इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले से पहले सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे भारतीय टीम के खिलाड़ी, जीत के लिए की प्रार्थना; देखें VIDEO

(Photo Credits IASN)

मुंबई: आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हाई-वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबले से पहले भारतीय टीम के सितारे आध्यात्मिक शरण में नजर आए. बुधवार को टीम के प्रमुख खिलाड़ी ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल मुंबई के ऐतिहासिक श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले निर्णायक मैच में टीम की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा.

सेमीफाइनल से पहले 'बप्पा' का आशीर्वाद

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुरुवार, 5 मार्च को होने वाले इस नॉकआउट मुकाबले से पहले खिलाड़ियों का यह मंदिर दौरा चर्चा का विषय बना हुआ है. वायरल वीडियो और तस्वीरों में तीनों खिलाड़ी साधारण कपड़ों में मंदिर परिसर के भीतर अनुष्ठान करते और प्रार्थना करते देखे गए. भारतीय क्रिकेट में बड़े टूर्नामेंटों और महत्वपूर्ण मैचों से पहले आध्यात्मिक आशीर्वाद लेने की परंपरा पुरानी रही है, जिसे ये युवा खिलाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं. यह भी पढ़े: Mumbai Metro Update: मुंबई मेट्रो का तोहफा, 5 मार्च India-इंग्लैंड सेमीफाइनल के दिन देर रात तक दौड़ेगी एक्वा लाइन-3

सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी

Mumbai, Maharashtra: Ahead of India’s semi-final match, Ishan Kishan, Abhishek Sharma, and Axar Patel visited Shri Siddhivinayak Temple in Mumbai to seek blessings of Lord Ganesha pic.twitter.com/NLLxRcIVT3 — IANS (@ians_india) March 4, 2026

वानखेड़े में होगा महामुकाबला

भारत और इंग्लैंड के बीच यह सेमीफाइनल मुकाबला शाम 7:00 बजे शुरू होगा. मेजबान होने के नाते भारतीय टीम पर घरेलू दर्शकों की उम्मीदों का भारी दबाव है. डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने सुपर-8 चरण में वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की थी. विशेष रूप से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे बल्लेबाजों से टीम को इस बड़े मैच में एक विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद है.

ऐतिहासिक आंकड़ों का साथ

सांख्यिकीय रूप से वानखेड़े स्टेडियम भारत के लिए काफी भाग्यशाली रहा है. भारत ने यहां खेले गए 7 टी20 मैचों में से 5 में जीत दर्ज की है. दिलचस्प बात यह है कि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में जब भी भारत और इंग्लैंड सेमीफाइनल में भिड़े हैं, जीतने वाली टीम अक्सर खिताब अपने नाम करने में सफल रही है. 2024 के पिछले वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी भारत ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल का रास्ता तय किया था.

फैंस में जबरदस्त उत्साह

जैसे-जैसे मैच की घड़ी नजदीक आ रही है, मुंबई समेत पूरे देश में क्रिकेट का बुखार चढ़ने लगा है. सिद्धिविनायक मंदिर में खिलाड़ियों की इस हाजिरी ने फैंस के बीच सकारात्मक माहौल बना दिया है. क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि भगवान के आशीर्वाद और खिलाड़ियों के कौशल के मेल से टीम इंडिया एक बार फिर फाइनल में अपनी जगह सुरक्षित करेगी.