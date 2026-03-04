Actor Vijay Crishna Dies: ‘देवदास’ एक्टर विजय कृष्णा का 81 साल की उम्र में निधन; लिलेट दुबे ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि (View Post)

विजय कृष्णा का निधन (Photo Credit: @lilletedubeyofficial)

Actor Vijay Crishna Dies: भारतीय रंगमंच और सिनेमा के जाने-माने अभिनेता विजय कृष्णा (Vijay Crishna) अब हमारे बीच नहीं रहे. 81 वर्षीय अभिनेता का निधन हो गया है, जिसकी जानकारी अभिनेत्री लिलेट दुबे (Lillete Dubey) ने सोशल मीडिया (Social Media) के जरिए साझा की. उनके निधन से कला जगत में शोक की लहर है और उनके साथ काम कर चुके सहकर्मी उन्हें एक बेहतरीन कलाकार और नेक इंसान के रूप में याद कर रहे हैं.

विजय कृष्णा भारतीय थिएटर जगत का एक सम्मानित नाम थे. वे लंबे समय तक प्रसिद्ध नाटक 'डांस लाइक ए मैन' (Dance Like a Man) से जुड़े रहे और दो दशकों से अधिक समय तक इस नाटक के माध्यम से अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया. लिलेट दुबे ने उन्हें याद करते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वे बेहद मिलनसार, बुद्धिमान और अपने काम के प्रति समर्पित कलाकार थे. यह भी पढ़ें: HK Dua Dies: नहीं रहे वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व PM एचडी देवेगौड़ा के मीडिया सलाहकार एचके दुआ, 88 साल की उम्र में निधन

विजय कृष्णा का निधन - पोस्ट देखें

View this post on Instagram A post shared by Lillete Dubey (@lilletedubeyofficial)

'देवदास' से मिली विशेष पहचान

फिल्म प्रेमियों के बीच विजय कृष्णा की सबसे बड़ी पहचान संजय लीला भंसाली की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'देवदास' (2002) से बनी. इस फिल्म में उन्होंने शाहरुख खान के पिता की भूमिका निभाई थी. उनके अभिनय ने फिल्म में एक गरिमापूर्ण छाप छोड़ी थी. इसके अलावा भी उन्होंने कई अन्य प्रोजेक्ट्स में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया.

कला जगत में शोक की लहर

विजय कृष्णा के निधन पर उनके प्रशंसक और साथी कलाकार सोशल मीडिया पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं. उनके सहयोगियों का कहना है कि उन्होंने न केवल एक अभिनेता के रूप में, बल्कि एक गर्मजोशी भरे इंसान के रूप में भी सभी का दिल जीता था. उनका जाना भारतीय थिएटर समुदाय के लिए एक बड़ी क्षति है. उनके परिवार और मित्रों के लिए यह कठिन समय है.