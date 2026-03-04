Holi 2026 Wishes: देश में होली की धूम, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, अभिनेत्री करीना कपूर समेत अन्य दिग्गजों ने दी बधाई
Holi 2026 Wishes: रंगों का पावन पर्व 'होली' इस साल देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर भारतीय हस्तियों ने भी पीछे न रहते हुए अपने प्रशंसकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए शुभकामनाएं दी हैं. खेल जगत के दिग्गजों से लेकर बॉलीवुड के सितारों तक, सोशल मीडिया पर आज बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई है. सितारों ने न केवल शुभकामनाएं साझा कीं, बल्कि प्रशंसकों को इस त्योहार को सकारात्मकता के साथ मनाने के लिए प्रेरित भी किया.

खेल जगत के सितारों का खास अंदाज

क्रिकेट के 'भगवान' कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अपने आधिकारिक 'X' (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक मजाकिया और खेल से जुड़ा संदेश साझा किया. उन्होंने लिखा, "होली की शुभकामनाएं. आशा है कि यह दिन आपके लिए सकारात्मकता, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारे सुखद क्षण लेकर आए. यदि आप पूरी तरह से रंगों में भीग जाते हैं, तो इसे अपना एक विजयी प्रदर्शन (Winning Performance) समझें." यह भी पढ़े:  Happy Holi 2026: पटना के गांधी मैदान में मंत्री रामकृपाल यादव का देसी अंदाज, ढोल की थाप पर समर्थकों के साथ जमकर थिरके; देखें VIDEO 

सचिन तेंदुलकर ने दी बधाई

 क्रिकेटर विराट कोहली ने  दी बधाई

वहीं, स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक प्रेरक संदेश पोस्ट किया. विराट ने लिखा, "होली की शुभकामनाएं. रंगों का यह त्योहार आपके जीवन में सफलता, खुशियां और सकारात्मकता लेकर आए."

बॉलीवुड में उत्सव का उल्लास

फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर खान ने इंस्टाग्राम पर एक रंगीन ग्राफिक साझा करते हुए संक्षिप्त और प्यारा संदेश "हैप्पी होली" लिखा. अभिनेता बॉबी देओल ने भी अपनी इंस्टाग्राम फैमिली को इस पर्व की बधाई देते हुए एक विशेष पोस्ट साझा की. फिल्मी हस्तियों के इन संदेशों पर उनके चाहने वालों ने भी जमकर प्रतिक्रियाएं दीं और अपने पसंदीदा कलाकारों को रंगों के इस त्योहार की बधाई दी.

बॉबी देओल ने दी बधाई

दो दिनों में मनायी जा रही है होली

साल 2026 में होली का त्योहार दो अलग-अलग दिनों पर मनाया जा रहा है. मुंबई और गुजरात सहित पश्चिमी भारत के कई राज्यों में उत्सव की शुरुआत मंगलवार, 3 मार्च से हो गई थी. वहीं, उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में मुख्य रंगों का त्योहार (धुलंडी) आज, बुधवार 4 मार्च को मनाया जा रहा है. तिथियों के इस अंतर के बावजूद, देश के हर हिस्से में उमंग और भाईचारे का माहौल बना हुआ है.

त्योहार का सांस्कृतिक महत्व

होली का यह त्योहार न केवल वसंत ऋतु के आगमन और फसल कटाई के मौसम का प्रतीक है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत की पौराणिक कथाओं से भी जुड़ा है. उत्सव की शुरुआत 'होलिका दहन' के साथ हुई, जिसके अगले दिन लोग आपसी भेदभाव भूलकर एक-दूसरे को गुलाल लगाते हैं. सितारों के इन संदेशों ने इस पारंपरिक उत्सव को डिजिटल युग के माध्यम से और भी जीवंत बना दिया है.

 

 

 