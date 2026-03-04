Vrindavan Holi 2026: वृंदावन में होली की धूम, विश्व प्रसिद्ध प्रेम मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़, एक-दूसरे को गुलाल-रंग लगाकर मनाई होली; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Vrindavan Holi 2026: उत्तर प्रदेश के कान्हा की नगरी वृंदावन में आज 'होली 2026' का उत्सव अपने पूरे शबाब पर है. विश्व प्रसिद्ध प्रेम मंदिर के बाहर सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. देश-विदेश से आए भक्त अबीर-गुलाल उड़ाते हुए एक-दूसरे को होली की बधाई दे रहे हैं. मंदिर परिसर के आसपास का पूरा वातावरण 'राधे-राधे' के जयघोष और होली के पारंपरिक गीतों (रसिया) से गुंजायमान है.

प्रेम मंदिर पर रंगों की वर्षा

प्रेम मंदिर के मुख्य द्वार और बाहरी क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच श्रद्धालु रंगों का आनंद ले रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि भक्त सफेद कपड़ों में रंगों से सराबोर होकर नृत्य कर रहे हैं. मंदिर की भव्य सफेद संगमरमर की दीवारों के सामने उड़ता हुआ रंगीन गुलाल एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा है. यहाँ न केवल सूखे गुलाल, बल्कि गीले रंगों से भी होली खेली जा रही है. यह भी पढ़े: Mahashivratri 2026: देशभर में ‘हर-हर महादेव’ की गूंज, गृहमंत्री अमित शाह-सीएम योगी सहित अन्य नेताओं ने दी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

वृंदावन में होली की धूम

ब्रज की परंपरा और आधुनिक उत्साह

वृंदावन की होली अपनी विशिष्टता के लिए जानी जाती है. हालांकि मुख्य रंगवाली होली आज मनाई जा रही है, लेकिन यहाँ उत्सव पिछले कई दिनों से जारी है. प्रेम मंदिर में फूलों की होली और विशेष लाइटिंग शो ने पहले ही भक्तों का मन मोह लिया था. आज धुलंडी के दिन स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पर्यटक भी ब्रज की गलियों में निकल पड़े हैं. प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वन-वे रूट लागू किया है ताकि दर्शनार्थियों को असुविधा न हो.

विदेशी पर्यटकों का विशेष आकर्षण

प्रेम मंदिर के पास बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी भारतीय संस्कृति के इस रंग में रंगे नजर आए. कई पर्यटकों ने स्थानीय लोगों के साथ ढोल की थाप पर डांस किया और भारतीय पकवानों का लुत्फ उठाया. भक्तों का कहना है कि वृंदावन की होली का अनुभव आध्यात्मिक शांति और असीम आनंद प्रदान करता है.

सुरक्षा और सावधानी के निर्देश

भीड़ को देखते हुए मथुरा-वृंदावन पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है. प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और इस्कॉन मंदिर जैसे प्रमुख स्थलों पर ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है. अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे रसायनों वाले रंगों के बजाय प्राकृतिक और हर्बल गुलाल का उपयोग करें. साथ ही, हुड़दंगियों पर लगाम कसने के लिए सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.