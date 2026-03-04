Maharashtra Weather Alert: महाराष्ट्र में भीषण गर्मी का असर शुरू, पुणे-विदर्भ समेत कई जिलों में अगले दो दिनों के लिए IMD ने जारी किया हीटवेव अलर्ट

पुणे/मुंबई: महाराष्ट्र में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, प्रतिकूल वायुमंडलीय स्थितियों के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर पुणे और विदर्भ में अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है. विदर्भ के कुछ जिलों में लू (Heatwave) चलने की चेतावनी भी दी गई है. मार्च की शुरुआत में ही बढ़ते पारे ने नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है.
अकोला राज्य में सबसे गर्म, पुणे में भी बढ़ा पारा
मंगलवार को राज्य में सबसे अधिक तापमान अकोला में 38.6°C दर्ज किया गया. वहीं, पुणे में भी सूरज के तेवर तल्ख रहे, जहाँ अधिकतम तापमान 35.5°C रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सोलापूर में 38°C, वर्धा में 38.5°C और जळगाव में 37.2°C तापमान दर्ज किया गया है. हालांकि, मालेगांव में न्यूनतम तापमान 15.2°C रहा, जो राज्य में सबसे कम था. यह भी पढ़े: Maharashtra Weather Update: मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ जिलों में अगले 24 घंटों में तूफान के साथ बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट
पुणे-आसपास के इलाकों में गर्मी बढ़ी
पुणे और इसके नजदीकी क्षेत्रों में सुबह से ही धूप की तीव्रता बढ़ने लगी है. दोपहर के समय सड़कों पर चलने वाले लोगों को लू के थपेड़े महसूस हो रहे हैं. मौसम विभाग का अनुमान है कि न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे रात के समय महसूस होने वाली हल्की ठंड पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और उमस (उकाडा) बढ़ेगी. पहाटे का सुहावना मौसम भी अब धीरे-धीरे गर्म होने लगा है.
विदर्भ में हीटवेव की आशंका
मौसम विभाग ने विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र के लिए सतर्क रहने को कहा है. यहाँ के कुछ हिस्सों में तापमान औसत से अधिक रहने के कारण हीटवेव जैसी स्थिति बन सकती है. नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच सीधे धूप में निकलने से बचें और शरीर में पानी की कमी न होने दें.
गर्मी की समय से पहले दस्तक को देखते हुए बाजारों में बदलाव नजर आने लगा है. पुणे सहित कई शहरों के बाजारों में गर्म कपड़ों (स्वेटर, जैकेट) की जगह अब सनकोट, गॉगल्स, टोपियों और सूती कपड़ों ने ले ली है. लोग अभी से ही उन्हाली साहित्यों की खरीदारी में जुट गए हैं ताकि 'मार्च हीट' के प्रकोप से बचा जा सके.