Happy Holi 2026: पटना के गांधी मैदान में मंत्री रामकृपाल यादव का देसी अंदाज, ढोल की थाप पर समर्थकों के साथ जमकर थिरके; देखें VIDEO

(Photo Credits ANI)

Happy Holi 2026: बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव (Ram Kripal Yadav) ने आज होली के पावन अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आम जनता और अपने समर्थकों के साथ खुशियां बांटीं. हर साल की तरह इस बार भी रामकृपाल यादव अपने चिर-परिचित 'रंगीला' अंदाज में नजर आए. उन्होंने न केवल लोगों को गुलाल लगाया, बल्कि पारंपरिक होली गीतों पर जमकर डांस भी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

गांधी मैदान में तीन दशकों की परंपरा

रामकृपाल यादव पिछले लगभग 30 वर्षों से गांधी मैदान में होली मनाते आ रहे हैं. इस साल भी उन्होंने अपनी इस परंपरा को बरकरार रखा. मैदान में सुबह से ही उनके समर्थकों और स्थानीय लोगों का भारी जमावड़ा लगा हुआ था. मंत्री जी ने लोगों के साथ मिलकर अबीर-गुलाल उड़ाया और 'जोगीरा सारा रारा' के उद्घोष के बीच उत्सव का आनंद लिया. यह भी पढ़े: Vrindavan Holi 2026: वृंदावन में होली की धूम, विश्व प्रसिद्ध प्रेम मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़, एक-दूसरे को गुलाल-रंग लगाकर मनाई होली; VIDEO

ढोल बजाकर और थिरक कर मनाया जश्न

समारोह के दौरान एक समय ऐसा आया जब रामकृपाल यादव खुद को रोक नहीं पाए और गले में ढोल लटकाकर उसे बजाने लगे. स्थानीय कलाकारों के साथ उन्होंने लोक गीतों पर नृत्य भी किया. उनके इस सहज और मिलनसार व्यवहार को देख वहां मौजूद लोग काफी उत्साहित नजर आए. उन्होंने जनता के बीच जाकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और युवाओं को होली की शुभकामनाएं दीं.

मंत्री रामकृपाल यादव का देसी अंदाज

विकास और भाईचारे का संदेश

इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि होली समरसता और आपसी बैर मिटाने का त्योहार है. उन्होंने बिहारवासियों की सुख-समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि राज्य अब विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. उन्होंने किसानों के लिए भी विशेष रूप से अच्छी फसल और खुशहाली की प्रार्थना की.

सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण उत्सव

पटना प्रशासन ने गांधी मैदान और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. मंत्री के आगमन और भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई थी. पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और लोगों ने अनुशासन के साथ रंगों के इस पर्व का लुत्फ उठाया.