Weather Forecast Today: उत्तर भारत समेत दिल्ली में बढ़ेगा गर्मी का पारा, दक्षिण भारत में बारिश की चेतावनी; जानें मुंबई सहित अन्य शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम

(Photo Credits File)

Weather Forecast Today: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार, 25 फरवरी के लिए देशव्यापी मौसम पूर्वानुमान जारी किया है. रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में इस सप्ताह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि दो पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) जल्द ही हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेंगे. पहला विक्षोभ 27 फरवरी से और दूसरा 2 मार्च से सक्रिय होगा. फिलहाल, अरब सागर और सौराष्ट्र क्षेत्र के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसका असर स्थानीय मौसम पर पड़ सकता है.

दिल्ली-एनसीआर में चढ़ेगा पारा

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. हालांकि, न्यूनतम तापमान में गिरावट के बावजूद दिन के समय तेज धूप के कारण गर्मी का अहसास बढ़ेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा सकता है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today: उत्तर भारत में बढ़ने लगा पारा, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में आज बारिश-आंधी का अलर्ट; जानें दिल्ली और मुंबई में 23 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम

मुंबई-महाराष्ट्र में कैसा रहेगा मौसम

मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में आज मौसम पूरी तरह शुष्क रहने वाला है. 'विंडी' (Windy) और आईएमडी के डेटा के अनुसार, मुंबई में आज बारिश के कोई आसार नहीं हैं. तापमान में हल्की वृद्धि देखी जा सकती है, जिससे दोपहर के समय उमस महसूस हो सकती है.

दक्षिण भारत: चेन्नई में बारिश की संभावना

दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों में आज मिला-जुला मौसम देखने को मिलेगा. जहां बेंगलुरु और हैदराबाद में मौसम साफ रहने का अनुमान है, वहीं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. स्थानीय निवासियों को सलाह दी गई है कि वे बाहर निकलते समय छाता साथ रखें.

कोलकाता-शिमला: सामान्य रहेगा तापमान

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार को बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. यहां का मौसम सामान्य रहेगा और सुबह के समय हल्की धुंध के बाद धूप खिलेगी. दूसरी ओर, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी आज मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है, हालांकि आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण 27 फरवरी से यहां बर्फबारी या बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है.

प्रमुख शहरों का संभावित तापमान (25 फरवरी)

शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान मौसम की स्थिति दिल्ली 31°C 14°C साफ आसमान मुंबई 33°C 21°C शुष्क और गर्म चेन्नई 30°C 24°C हल्की बारिश बेंगलुरु 31°C 18°C आंशिक बादल कोलकाता 32°C 20°C साफ मौसम शिमला 16°C 7°C शुष्क

यात्री ध्यान दें

खराब मौसम का असर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी दिख रहा है. इंडिगो (IndiGo) ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में गंभीर मौसम की स्थिति के कारण दुबई और अबू धाबी जाने वाली उड़ानों में देरी हो सकती है. यात्रियों को हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है.