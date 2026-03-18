Indore Fire Tragedy: इंदौर के बृजेश्वरी एनेक्स इलाके में घर में लगी भीषण आग, 7 लोगों की मौत; VIDEO

Indore Fire Tragedy: इंदौर के बृजेश्वरी एनेक्स आवासीय क्षेत्र में बुधवार तड़के एक घर में भीषण आग लगने से सात लोगों की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. इंदौर के पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के अनुसार, मलबे और आग के बीच से तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि सात अन्य ने दम तोड़ दिया. फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है.

बचाव कार्य और वर्तमान स्थिति

घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद घर की ऊपरी मंजिलों में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास किया. पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने पुष्टि की है कि बचाव अभियान के दौरान तीन लोगों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया है. आग बुझाने के बाद अब कूलिंग प्रक्रिया और मलबे की जांच की जा रही है. यह भी पढ़े: Chaksu Road Accident: जयपुर-कोटा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर में घुसी कार; मध्य प्रदेश के 5 लोगों की दर्दनाक मौत (Watch Video)

एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत

#WATCH | Indore, Madhya Pradesh | Commissioner of Police for Indore, Santosh Kumar Singh says, "...Three people were rescued and seven people have died...The fire has been completely brought under control..." https://t.co/QnUCBR0yJh pic.twitter.com/O3nInS7w6N — ANI (@ANI) March 18, 2026

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#UPDATE | Madhya Pradesh | Seven people have lost their lives in the fire incident in a house in the Brijeshwari Annexe residential locality in Indore. (Visuals from the spot) pic.twitter.com/ygKEPUO56y — ANI (@ANI) March 18, 2026

आग लगने के कारणों की जांच शुरू

शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग लगने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है. शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस और फॉरेंसिक टीमें घटना स्थल पर बारीकी से साक्ष्य जुटा रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि आग कैसे लगी और क्या घर में सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था.

स्थानीय प्रशासन की प्रतिक्रिया

प्रशासन ने मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है. पुलिस ने क्षेत्र को घेर लिया है ताकि जांच कार्य में कोई बाधा न आए. स्थानीय निवासियों का कहना है कि आग इतनी तेजी से फैली कि जब तक लोग कुछ समझ पाते, उसने विकराल रूप ले लिया था.