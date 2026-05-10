असम में हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार बनेंगे मुख्यमंत्री, चुने गए विधायक दल के नेता, 12 मई को लेंगे CM पद की शपथ
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गुवाहाटी: असम की राजनीति में एक बार फिर हिमंता बिस्वा सरमा का नेतृत्व स्थापित हो गया है. रविवार, 10 मई 2026 को गुवाहाटी में आयोजित एनडीए (NDA) विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक में हिमंता बिस्वा सरमा को सर्वसम्मति से गठबंधन का नेता चुन लिया गया है. इस निर्णय के साथ ही उनके लगातार दूसरी बार असम के 'मुख्य सेवक' के रूप में शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है. वे 12 मई को आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से चयन

रविवार को हुई इस बैठक में भाजपा के साथ-साथ सहयोगी दल असम गण परिषद (AGP) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) के नवनिर्वाचित विधायक शामिल हुए. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने घोषणा की कि हिमंता बिस्वा सरमा को विधायक दल का नेता चुना गया है. उनके नाम का प्रस्ताव आठ भाजपा विधायकों ने रखा, जिसे सभी ने स्वीकार कर लिया.  यह भी पढ़े:  Tamil Nadu CM Vijay Oath: विजय ने शपथ ग्रहण समारोह में केंद्र के दिशानिर्देशों का किया पालन; राष्ट्रगान से पहले हुआ ‘वंदे मातरम’ का पूर्ण गायन; VIDEOS

हिमंता बिस्वा सरमा का पोस्ट 

हिमंता बिस्वा सरमा ने जताया आभार

नेता चुने जाने के बाद हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि वे असम की जनता की सेवा के लिए मिले इस दोबारा अवसर के लिए आभारी हैं. उन्होंने 'विकसित और सुरक्षित असम' के संकल्प को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई.

12 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह

असम के मुख्य सचिव रवि कोटा के अनुसार, नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 12 मई 2026 को गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा. इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है. समारोह की तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी गई हैं.

चुनावों में एनडीए की प्रचंड जीत

हाल ही में संपन्न हुए 126 सदस्यीय असम विधानसभा चुनावों में भाजपा नीत एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 102 सीटों पर जीत हासिल की है. इसमें अकेले भाजपा ने 82 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है, जबकि सहयोगी दलों (AGP और BPF) ने 10-10 सीटों पर कब्जा जमाया है. इस भारी जनादेश ने असम में भाजपा की स्थिति को और मजबूत कर दिया है.

हिमंता बिस्वा सरमा ने अपनी जीत के बाद कहा कि यह जीत विकास और सुरक्षा की राजनीति पर जनता की मुहर है. उन्होंने माँ कामाख्या के आशीर्वाद और असम के लोगों के सहयोग को इस सफलता का श्रेय दिया.