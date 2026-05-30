ENG-W vs IND-W, 2nd T20I Match Key Players To Watch Out: आज इंग्लैंड महिला और भारत महिला के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें

भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 2nd T20I Match Key Players To Watch: इंग्लैंड महिला और भारत महिला (ENG-W vs IND-W) के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 30 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्टल (Bristol) के काउंटी ग्राउंड (County Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम ने पहले टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड महिला टीम को 38 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. पहले मुकाबले में जेमिमा रोड्रिग्स और यास्तिका भाटिया ने अर्धशतकीय पारियां खेली थीं, जबकि डेब्यू मैच खेल रहीं नंदिनी शर्मा ने तीन विकेट लेकर सभी को प्रभावित किया था. अब हरमनप्रीत कौर की वापसी के साथ भारतीय महिला टीम लगातार दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी. वहीं इंग्लैंड महिला टीम सीरीज में वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: ENG-W vs IND-W, 2nd T20I Stats And Preview: दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड और भारत के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंग्लैंड महिला और भारत महिला के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम पहले मुकाबले में मिली शानदार जीत के बाद पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रही है. दूसरी तरफ इंग्लैंड महिला टीम घरेलू परिस्थितियों में वापसी करने की कोशिश करेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है. चलिए इस मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं.

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला हेड टू हेड (ENG-W vs IND-W Head To Head)

महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 36 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें इंग्लैंड महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड ने 24 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि भारतीय महिला टीम को 12 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई मुकाबला ड्रॉ नहीं रहा है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (ENG-W vs IND-W Key Players To Watch)

भारतीय महिला टीम के लिए जेमिमा रोड्रिग्स सबसे बड़ी मैच विनर साबित हो सकती हैं. जेमिमा ने पहले मुकाबले में 69 रनों की शानदार पारी खेली थी और शानदार फॉर्म में नजर आ रही हैं. यास्तिका भाटिया ने भी अर्धशतक लगाकर टीम को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाला था. गेंदबाजी में डेब्यू मैच में तीन विकेट लेने वाली नंदिनी शर्मा और अनुभवी दीप्ति शर्मा पर बड़ी जिम्मेदारी होगी.

इंग्लैंड महिला टीम के लिए एमी जोन्स सबसे अहम बल्लेबाज होंगी. उन्होंने पहले मुकाबले में 67 रन बनाकर संघर्षपूर्ण पारी खेली थी. वहीं सोफिया डंकली और हीदर नाइट से भी बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में लॉरेन बेल भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं, क्योंकि नई गेंद से उन्हें अच्छी स्विंग मिलती है. इसके अलावा सोफी एक्लेस्टोन भी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती हैं.

भारतीय महिला टीम दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाना चाहेगी. बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स टीम की बड़ी ताकत होंगी. वहीं गेंदबाजी में नंदिनी शर्मा, क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा अहम भूमिका निभा सकती हैं.

दूसरी तरफ इंग्लैंड महिला टीम पर सीरीज में बने रहने का दबाव होगा. बल्लेबाजी में एमी जोन्स, हीदर नाइट और सोफिया डंकली से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में लॉरेन बेल, सोफी एक्लेस्टोन और इसी वोंग भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दे सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG-W vs IND-W 2nd T20I Match Playing Prediction)

इंग्लैंड महिला: सोफिया डंकली, एलिस कैप्सी, हीदर नाइट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), फ्रेया केम्प, डेनियल गिब्सन, शार्लोट डीन (कप्तान), सोफी एक्लेस्टोन, इसी वोंग, लॉरेन बेल, टिली कोर्टीन-कोलमैन.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा, श्री चरणी.

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.