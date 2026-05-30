पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st ODI Match Scorecard Update: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 30 मई को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा है. पाकिस्तान की टीम हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज हारकर आ रही है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पिछली वनडे सीरीज में भारत को हराने के बाद इस मुकाबले में उतर रही है. पाकिस्तान की टीम की कमान शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) के हाथों में है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी जोश इंगलिस (Josh Inglis) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान/ऑस्ट्रेलिया के कप्तान शाहीन अफरीदी/जोश इंगलिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी/बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रही हैं. यह भी पढ़ें: PAK vs AUS, 1st ODI Stats And Preview: पहले वनडे में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 112 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पलड़ा भारी रहा है. 71 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है, जबकि पाकिस्तान ने 36 मैच अपने नाम किए हैं. एक मुकाबला टाई रहा है, जबकि चार मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है. हालांकि पिछली वनडे सीरीज पाकिस्तान ने जीती थी.

दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम, सलमान अली आगा और शादाब खान जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम में जोश इंगलिस, कैमरून ग्रीन और मार्नस लाबुशेन जैसे बल्लेबाज शामिल हैं. गेंदबाजी में एडम जम्पा, नाथन एलिस और राइली मेरेडिथ पाकिस्तान के बल्लेबाजों को चुनौती दे सकते हैं.

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Pakistan National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 34 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 44.1 ओवरों में महज 200 रन बनाकर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैट रेनशॉ ने सबसे ज्यादा 61 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान मैट रेनशॉ ने 63 गेंदों पर पांच चौका और एक छक्का लगाए. मैट रेनशॉ के अलावा मैथ्यू शॉर्ट ने 55 रन बनाए.

दूसरी तरफ, पाकिस्तान की टीम को अबरार अहमद ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. पाकिस्तान की ओर से अराफात मिन्हास ने सबसे ज्यादा पांच विकेट अपने नाम किए. अराफात मिन्हास के अलावा अबरार अहमद ने दो विकेट चटकाए. पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 201 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेंगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: 200/10, 44.1 ओवर (मैथ्यू शॉर्ट 55 रन, एलेक्स केरी 19 रन, जोश इंग्लिस 13 रन, मार्नस लाबुशेन 0 रन, कैमरून ग्रीन 0 रन, मैट रेनशॉ 61 रन, ओलिवर पीक 7 रन, मैथ्यू कुह्नमैन रन, नाथन एलिस 8 रन, तनवीर सांघा 0 रन और बिली स्टैनलेक रन.)

पाकिस्तान की गेंदबाजी: (शाहीन अफरीदी 1 विकेट, हारिस रऊफ़ 1 विकेट, अबरार अहमद 2 विकेट, अराफात मिन्हास 5 विकेट और सलमान आगा 1 विकेट).

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.