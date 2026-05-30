ENG-W vs IND-W, 2nd T20I Match Scorecard: काउंटी ग्राउंड में इंग्लैंड महिला ने भारत महिला के सामने रखा 169 रनों का लक्ष्य, श्रीचरणी ने चटकाए 3 विकेट; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 2nd T20I Match Scorecard Update: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 30 मई को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्टल (Bristol) के काउंटी ग्राउंड (County Ground) में खेला जा रहा है. भारतीय महिला टीम ने पहले टी20 मुकाबले में 38 रन से शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. वहीं, इंग्लैंड महिला टीम इस मुकाबले में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरी है. भारतीय महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि इंग्लैंड महिला टीम की कमान शार्लोट डीन (Charlotte Dean) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: PAK vs AUS, 1st ODI Match Scorecard: रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम महज 200 रनों पर सिमटी, अराफात मिन्हास ने चटकाए 5 विकेट; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

इंग्लैंड महिला और भारत महिला के बीच अब तक कुल 36 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड महिला ने 24 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि भारत महिला टीम को 12 मुकाबलों में जीत मिली है.

दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. भारत महिला टीम में स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकती हैं. वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, नंदिनी शर्मा और क्रांति गौड़ पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. दूसरी ओर इंग्लैंड महिला टीम में एमी जोन्स, सोफिया डंकली और हीदर नाइट जैसी बल्लेबाज शामिल हैं. गेंदबाजी में लॉरेन बेल, सोफी एक्लेस्टोन और इसी वोंग भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दे सकती हैं.

इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (England Women Cricket Team vs India Women Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड महिला की कप्तान शार्लोट डीन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड महिला टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 21 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड महिला टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 168 रन बनाए. इंग्लैंड महिला की तरफ से फ्रेया केम्प ने सबसे ज्यादा नाबाद 39 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान फ्रेया केम्प ने महज 13 गेंदों पर चार चौके और दो छक्के लगाई. फ्रेया केम्प के अलावा स्टार सलामी बल्लेबाज डैनी व्याट-हॉज ने 29 रन बनाए.

दूसरी तरफ, भारत महिला टीम को नंदनी शर्मा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. भारत महिला की ओर से श्रीचरणी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. श्रीचरणी के अलावा ने विकेट चटकाए. भारत महिला टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 169 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेंगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

इंग्लैंड महिला की बल्लेबाजी: 168/5, 20 ओवर (डैनी व्याट-हॉज 29 रन, सोफिया डंकले 10 रन, एमी जोन्स 28 रन, एलिस कैप्सी 28 रन, हीदर नाइट 18 रन, फ्रेया केम्प 39 रन और डेनिएल गिब्सन नाबाद 11 रन.)

भारत महिला की गेंदबाजी: (नंदनी शर्मा 1 विकेट, श्रीचरणी 3 विकेट और श्रेयंका पाटिल 1 विकेट).

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.