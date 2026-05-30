Karnataka CM News: डीके शिवकुमार ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, राज्यपाल ने शपथ ग्रहण के लिए किया आमंत्रित

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Karnataka CM News: कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने शनिवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया. कांग्रेस विधायक दल (CLP) का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से नई सरकार के गठन का दावा किया. डीके शिवकुमार के अनुरोध पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और 3 जून को मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की अनुमति प्रदान की. Karnataka CM Oath: कर्नाटक में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद 3 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे DK शिवकुमार

राज्यपाल को सौंपे गए पत्र में शिवकुमार ने कहा कि उन्हें कांग्रेस विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुना गया है. उन्होंने पत्र में लिखा, "कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 135 विधायक, दो सहयोगी सदस्य और कर्नाटक राज्य रैथा संघ के एक विधायक शामिल हैं, ने 30 मई 2026 को मुझे सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना है." उन्होंने राज्यपाल से शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया.

पत्र में कहा गया, "मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को 3 जून 2026 को शाम 4:05 बजे बेंगलुरु स्थित राजभवन में शपथ ग्रहण कराने की अनुमति प्रदान करें." इसके जवाब में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने डी.के. शिवकुमार को औपचारिक रूप से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया. राज्यपाल ने अपने पत्र में कहा, "30 मई 2026 को सरकार गठन का दावा पेश करने संबंधी आपका पत्र प्राप्त हुआ है. मैं आपको कर्नाटक के मुख्यमंत्री तथा आपके मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ शपथ लेने के लिए आमंत्रित करता हूं."

राज्यपाल ने यह भी पुष्टि की कि शपथ ग्रहण समारोह 3 जून 2026 को शाम 4:05 बजे बेंगलुरु के राजभवन परिसर में आयोजित किया जाएगा. राज्यपाल के इस आमंत्रण के साथ ही कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार के गठन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है. डी.के. शिवकुमार अब राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के लिए तैयार हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शिवकुमार के साथ राजभवन पहुंचे थे. गौरतलब है कि शनिवार को विधान सौधा में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में डी.के. शिवकुमार को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया था, जिसके बाद उनके कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया.