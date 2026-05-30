Reliance Foundation Hospital: टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वे 2026, सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल को देश में मिला नंबर 1 क्रिटिकल केयर का दर्जा; VIDEO

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मुंबई. चिकित्सा के क्षेत्र में मुंबई के सर एच. एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. प्रतिष्ठित 'टाइम्स ऑफ इंडिया क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल रैंकिंग सर्वे 2026' में इस अस्पताल को पूरे भारत में नंबर 1 रैंक से नवाजा गया है. यह रैंकिंग देश भर के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में क्रिटिकल केयर (गंभीर जीवन रक्षा देखभाल) के उच्च मानकों, अत्याधुनिक तकनीक और त्वरित उपचार प्रणाली के मूल्यांकन के आधार पर तय की गई है.

उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा और विशेषज्ञ टीम

सर एच. एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल को यह शीर्ष स्थान मिलने का मुख्य कारण इसका विश्वस्तरीय मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर है. अस्पताल में गंभीर मरीजों के इलाज के लिए अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर यूनिट्स (ICU), लाइफ सपोर्ट सिस्टम और एडवांस्ड डायग्नोस्टिक उपकरण मौजूद हैं. इसके साथ ही, यहाँ चौबीसों घंटे अनुभवी क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों, डॉक्टरों और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की टीम तैनात रहती है, जो बेहद जटिल मामलों में भी तुरंत निर्णय लेकर मरीजों की जान बचाने में सक्षम है. यह भी पढ़े: Alia Bhatt रिलायंय हॉस्पिटल में देंगी बच्चे को जन्म?, अगले महीने Ranbir Kapoor बन सकते हैं पापा

रिलायंस हॉस्पिटल को बड़ा सम्मान

आपातकालीन सेवाएं

अस्पताल की सफलता में उसकी 'गोल्डन ऑवर' (आपातकालीन स्थिति का पहला महत्वपूर्ण घंटा) रिस्पॉन्स टीम और मल्टी-डिसिप्लिनरी (बहु-विषयक) दृष्टिकोण की बड़ी भूमिका रही है. दुर्घटना, दिल का दौरा, स्ट्रोक या मल्टी-ऑर्गन फेलियर जैसी गंभीर स्थितियों में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर मिलकर मरीज का इलाज शुरू करते हैं. सर्वे में अस्पताल के इन्फेक्शन कंट्रोल (संक्रमण नियंत्रण) के सख्त नियमों और मरीजों के ठीक होने की उच्च दर (High Recovery Rate) की भी सराहना की गई है.

स्वास्थ्य क्षेत्र में रिलायंस फाउंडेशन का योगदान

यह मान्यता स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में रिलायंस फाउंडेशन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. अस्पताल प्रशासन ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य मरीजों को बिना किसी समझौते के वैश्विक स्तर की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है. यह पुरस्कार टीम के निरंतर कड़े परिश्रम और मरीजों के प्रति उनके समर्पण का परिणाम है.