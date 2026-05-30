ENG-W vs IND-W, 2nd T20I Match Scorecard: काउंटी ग्राउंड में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 26 रनों से रौंदा, सीरीज में किया 1-1 की बराबरी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 2nd T20I Match Scorecard Update: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 30 मई को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्टल (Bristol) के काउंटी ग्राउंड (County Ground) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने भारत को 26 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में एक-एक की बराबरी कर ली हैं. अब सीरीज का आखिरी मुकाबला जीतकर दोनों टीमें सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. भारतीय महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि इंग्लैंड महिला टीम की कमान शार्लोट डीन (Charlotte Dean) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: GT vs RCB, IPL 2026 Final Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा गुजरात टाइटंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (England Women Cricket Team vs India Women Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड महिला की कप्तान शार्लोट डीन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड महिला टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 21 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड महिला टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 168 रन बनाए. इंग्लैंड महिला की तरफ से फ्रेया केम्प ने सबसे ज्यादा नाबाद 39 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान फ्रेया केम्प ने महज 13 गेंदों पर चार चौके और दो छक्के लगाई. फ्रेया केम्प के अलावा स्टार सलामी बल्लेबाज डैनी व्याट-हॉज ने 29 रन बनाए.

दूसरी तरफ, भारत महिला टीम को नंदनी शर्मा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. भारत महिला की ओर से श्रीचरणी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. श्रीचरणी के अलावा ने विकेट चटकाए. भारत महिला टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 169 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत महिला टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 27 रन बोर्ड पर जड़ दिए. भारत महिला टीम 20 ओवर में नौ विकेट खोकर महज 142 रन ही बना सकीं. भारत महिला की तरफ से यास्तिका भाटिया ने सबसे ज्यादा रिटायर्ड हर्ट 33 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान यास्तिका भाटिया ने 36 गेंदों पर पांच चौके लगाए. यास्तिका भाटिया के अलावा स्मृति मंधाना ने 32 रन बटोरे.

वहीं, इंग्लैंड महिला टीम को लॉरेन बेल ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. इंग्लैंड महिला की ओर से लॉरेन बेल, फ्रेया केम्प और चार्ली डीन ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. लॉरेन बेल, फ्रेया केम्प और चार्ली डीन के अलावा सोफी एक्लेस्टोन ने एक विकेट चटकाई. इंग्लैंड महिला और भारत महिला (ENG-W vs IND-W) के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला मंगलवार यानी 2 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला टॉनटन (Taunton) के कूपर एसोसिएट्स काउंटी ग्राउंड (The Cooper Associates County Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

इंग्लैंड महिला की बल्लेबाजी: 168/5, 20 ओवर (डैनी व्याट-हॉज 29 रन, सोफिया डंकले 10 रन, एमी जोन्स 28 रन, एलिस कैप्सी 28 रन, हीदर नाइट 18 रन, फ्रेया केम्प 39 रन और डेनिएल गिब्सन नाबाद 11 रन.)

भारत महिला की गेंदबाजी: (नंदनी शर्मा 1 विकेट, श्रीचरणी 3 विकेट और श्रेयंका पाटिल 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

भारत महिला की बल्लेबाजी: 142/9, 20 ओवर (स्मृति मंधाना 32 रन, शैफाली वर्मा 22 रन, यास्तिका भाटिया रिटायर्ड हर्ट 33 रन, हरमनप्रीत कौर 28 रन, जेमिमा रोड्रिग्स 1 रन, ऋचा घोष 8 रन, दीप्ति शर्मा 2 रन, अरुंधति रेड्डी नाबाद 4 रन, श्रेयंका पाटिल 6 रन श्री चरणी 1 रन और नंदनी शर्मा नाबाद 0 रन.)

इंग्लैंड महिला की गेंदबाजी: (लॉरेन बेल 2 विकेट, फ्रेया केम्प 2 विकेट, सोफी एक्लेस्टोन 1 विकेट और चार्ली डीन 2 विकेट)

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.