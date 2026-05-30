PAK vs AUS, 1st ODI Match Scorecard: रावलपिंडी में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से रौंदा, बाबर आज़म और गाजी गोरी ने जड़ा शानदार अर्धशतक; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st ODI Match Scorecard Update: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 30 मई को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे वनडे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम सीरीज पर अपना कब्जा जमाने के लिए मैदान में उतरेगी. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी . पाकिस्तान की टीम की कमान शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) के हाथों में है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी जोश इंगलिस (Josh Inglis) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: ENG-W vs IND-W, 2nd T20I Match Scorecard: काउंटी ग्राउंड में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 26 रनों से रौंदा, सीरीज में किया 1-1 की बराबरी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Pakistan National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 34 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 44.1 ओवरों में महज 200 रन बनाकर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैट रेनशॉ ने सबसे ज्यादा 61 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान मैट रेनशॉ ने 63 गेंदों पर पांच चौका और एक छक्का लगाए. मैट रेनशॉ के अलावा मैथ्यू शॉर्ट ने 55 रन बनाए.

दूसरी तरफ, पाकिस्तान की टीम को अबरार अहमद ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. पाकिस्तान की ओर से अराफात मिन्हास ने सबसे ज्यादा पांच विकेट अपने नाम किए. अराफात मिन्हास के अलावा अबरार अहमद ने दो विकेट चटकाए. पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 201 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 25 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. पाकिस्तान की टीम ने महज 42.3 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. पाकिस्तानकी तरफ से बाबर आज़म ने सबसे ज्यादा 69 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान बाबर आज़म ने 94 गेंदों पर चार चौका और एक छक्का लगाए. बाबर आज़म के अलावा गाजी गोरी ने 65 रन बटोरे.

वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम को मैथ्यू कुह्नमैन ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन एलिस ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. नाथन एलिस के अलावा मैथ्यू कुह्नमैन, मार्नस लाबुशेन और तनवीर संघा ने एक-एक विकेट चटकाए. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (PAK vs AUS) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला मंगलवार यानी 2 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: 200/10, 44.1 ओवर (मैथ्यू शॉर्ट 55 रन, एलेक्स केरी 19 रन, जोश इंग्लिस 13 रन, मार्नस लाबुशेन 0 रन, कैमरून ग्रीन 0 रन, मैट रेनशॉ 61 रन, ओलिवर पीक 7 रन, मैथ्यू कुह्नमैन रन, नाथन एलिस 8 रन, तनवीर सांघा 0 रन और बिली स्टैनलेक रन.)

पाकिस्तान की गेंदबाजी: (शाहीन अफरीदी 1 विकेट, हारिस रऊफ़ 1 विकेट, अबरार अहमद 2 विकेट, अराफात मिन्हास 5 विकेट और सलमान आगा 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

पाकिस्तान की बल्लेबाजी: 202/5, 42.3 ओवर (साहिबजादा फरहान 28 रन, माज़ सदाकत 8 रन, बाबर आज़म 69 रन, गाजी गोरी 65 रन, अराफात मिन्हास नाबाद 18 रन, सलमान आगा 6 रन और अब्दुल समद नाबाद 1 रन.)

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी: (मैथ्यू कुह्नमैन 1 विकेट, नाथन एलिस 2 विकेट, मार्नस लाबुशेन 1 विकेट और तनवीर संघा 1 विकेट).

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.