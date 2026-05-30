ENG-W vs IND-W, 2nd T20I Match Live Toss And Scorecard: काउंटी ग्राउंड में इंग्लैंड महिला की कप्तान शार्लोट डीन ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, T20I Series 2026 2nd T20I Live Toss And Scorecard Update: इंग्लैंड महिला और भारत महिला (ENG-W vs IND-W) के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 30 मई को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्टल (Bristol) के काउंटी ग्राउंड (County Ground) में खेला जा रहा है. भारतीय महिला टीम ने पहले टी20 मुकाबले में 38 रन से शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. वहीं, इंग्लैंड महिला टीम इस मुकाबले में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरी है. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है. भारतीय महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं. जबकि, इंग्लैंड महिला टीम की कमान शार्लोट डीन (Charlotte Dean) के हाथों में है. इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड महिला की कप्तान शार्लोट डीन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रही हैं. यह भी पढ़ें: ENG-W vs IND-W, 2nd T20I Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

काउंटी ग्राउंड में इंग्लैंड महिला ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG-W vs IND-W 2nd T20I Playing XI)

इंग्लैंड महिला: डैनी व्याट-हॉज, सोफिया डंकले, एमी जोन्स (विकेटकीपर), एलिस कैप्सी, हीदर नाइट, फ्रेया केम्प, डेनिएल गिब्सन, चार्लोट डीन (कप्तान), सोफी एक्लेस्टोन, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, नंदनी शर्मा, श्री चरणी.

इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (England Women Cricket Team vs India Women Cricket Team Match Scorecard)

इंग्लैंड महिला और भारत महिला के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है. महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 36 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें इंग्लैंड महिला टीम ने 24 मैच जीते हैं, जबकि भारत महिला टीम को 12 मुकाबलों में जीत मिली है. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार इंग्लैंड महिला टीम का पलड़ा भारी नजर आता है.

भारत महिला टीम पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रही है. टीम को जेमिमा रोड्रिग्स, यास्तिका भाटिया और हरमनप्रीत कौर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. वहीं, गेंदबाजी में नंदिनी शर्मा, दीप्ति शर्मा और क्रांति गौड़ अहम भूमिका निभा सकती हैं.

दूसरी तरफ इंग्लैंड महिला टीम को एमी जोन्स, सोफिया डंकली और हीदर नाइट से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में लॉरेन बेल, सोफी एक्लेस्टोन और इसी वोंग भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दे सकती हैं.

काउंटी ग्राउंड की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है और बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में सफल रहते हैं. हालांकि नई गेंद से तेज गेंदबाजों को शुरुआती मदद मिल सकती है. ऐसे में फैंस को एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है.

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.