ENG-W vs IND-W, 2nd T20I Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 2nd T20I Match Date And Time Details: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 30 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्टल (Bristol) के काउंटी ग्राउंड (County Ground) में भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम ने पहले टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 38 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. पहले मुकाबले में जेमिमा रोड्रिग्स और यास्तिका भाटिया ने अर्धशतक जड़े थे, जबकि डेब्यू मैच खेल रहीं नंदिनी शर्मा ने तीन विकेट अपने नाम किए थे. अब भारतीय महिला टीम लगातार दूसरी जीत दर्ज कर सीरीज में मजबूत बढ़त हासिल करना चाहेगी. दूसरी तरफ इंग्लैंड महिला टीम वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) करेंगी, जबकि इंग्लैंड महिला टीम की कमान शार्लोट डीन (Charlotte Dean) के हाथों में होगी. यह भी पढ़ें: Who Is Nandini Sharma? कौन हैं नंदिनी शर्मा? जिन्होंने T20 डेब्यू करते ही मचाया तहलका, 16 साल पुराने रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

भारतीय महिला टीम ने पहले टी20 मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त बना ली है. अब टीम इंडिया दूसरे मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेगी. वहीं इंग्लैंड महिला टीम पर सीरीज हार का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

इंग्लैंड महिला और भारत महिला के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला ब्रिस्टल में खेला जाएगा. दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी. भारतीय महिला टीम के पास लय और आत्मविश्वास है, जबकि इंग्लैंड महिला टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर वापसी करना चाहेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला हेड टू हेड (ENG-W vs IND-W Head To Head)

महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 36 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड ने 24 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि भारतीय महिला टीम को 12 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला ड्रॉ नहीं रहा है.

भारतीय महिला टीम पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर आत्मविश्वास से भरी हुई है. बल्लेबाजी में जेमिमा रोड्रिग्स, यास्तिका भाटिया और स्मृति मंधाना से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में नंदिनी शर्मा, दीप्ति शर्मा और क्रांति गौड़ टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगी.

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला के बीच दूसरा टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (ENG-W vs IND-W 2nd T20I Match Date And Venue)

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 30 मई को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (ENG-W vs IND-W 2nd T20I Match Live TV Channel Telecast In India)

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 30 मई को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. इंग्लैंड महिला और भारत महिला के बीच दूसरा टी20 मुकाबला ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा.

भारत में इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch ENG-W vs IND-W 2nd T20I Match Live Streaming In India)

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 30 मई को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG-W vs IND-W 2nd T20I Match Playing Prediction)

इंग्लैंड महिला: सोफिया डंकली, एलिस कैप्सी, हीदर नाइट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), फ्रेया केम्प, डेनियल गिब्सन, शार्लोट डीन (कप्तान), सोफी एक्लेस्टोन, इसी वोंग, लॉरेन बेल, टिली कोर्टीन-कोलमैन.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा, श्री चरणी.

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.