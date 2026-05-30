Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? ब्रिस्टल में इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 2nd T20I Match Satta Bazar Favorite Team: इंग्लैंड महिला और भारत महिला (ENG-W vs IND-W) के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 30 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्टल (Bristol) के काउंटी ग्राउंड (County Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम ने पहले टी20 मुकाबले में 38 रन से शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. जेमिमा रोड्रिग्स और यास्तिका भाटिया ने अर्धशतक जड़े थे, जबकि डेब्यू मैच खेल रहीं नंदिनी शर्मा ने तीन विकेट लेकर सभी को प्रभावित किया. दूसरी तरफ इंग्लैंड महिला टीम इस मुकाबले में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. भारत की नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर की भी इस मुकाबले में वापसी होने जा रही है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: ENG-W vs IND-W, 2nd T20I Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

इंग्लैंड महिला और भारत महिला के बीच दूसरा टी20 मुकाबला ब्रिस्टल में खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम पहले मुकाबले में मिली शानदार जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है. दूसरी तरफ इंग्लैंड महिला टीम सीरीज में बराबरी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला हेड टू हेड (ENG-W vs IND-W Head To Head)

महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड महिला और भारत महिला टीम के बीच अब तक कुल 36 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड ने 24 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि भारत महिला टीम को 12 मुकाबलों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला ड्रॉ नहीं रहा है.

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दूसरा टी20 मुकाबला ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार मानी जाती है. विकेट सपाट रहने की उम्मीद है और बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट खेल सकते हैं. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को कुछ स्विंग और मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन मैच आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाजी आसान हो जाती है. इस मैदान पर टी20 मुकाबलों में 165 से 175 रन का स्कोर अच्छा माना जाता है.

भारत महिला टीम के लिए जेमिमा रोड्रिग्स, यास्तिका भाटिया और हरमनप्रीत कौर पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं गेंदबाजी में नंदिनी शर्मा और दीप्ति शर्मा अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी तरफ इंग्लैंड महिला टीम के लिए एमी जोन्स, सोफिया डंकली और हीदर नाइट बड़ी पारी खेल सकती हैं. गेंदबाजी में लॉरेन बेल और सोफी एक्लेस्टोन भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश कर सकती हैं. जेमिमा रोड्रिग्स और लॉरेन बेल के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं एमी जोन्स और नंदिनी शर्मा की भिड़ंत भी मैच का रुख तय कर सकती है.

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला पर सट्टा बाजार गर्म (ENG-W vs IND-W Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि इंग्लैंड महिला और भारत महिला (ENG-W vs IND-W Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मार सकती है. पहले मुकाबले में शानदार जीत और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए सट्टा बाजार में भारत महिला टीम फेवरेट मानी जा रही है. हालांकि इंग्लैंड महिला टीम अपने घरेलू मैदान पर खेल रही है और वापसी करने का दम रखती है. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज्यादा मानी जाती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

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