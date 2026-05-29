PAK vs AUS, 1st ODI Stats And Preview: पहले वनडे में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st ODI Match Stats And Preview Details: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 30 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से खेला जाएगा. इस वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपनी टीम घोषित कर दी है. टीम की कप्तानी शाहीन अफरीदी करेंगे. वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम में जगह नहीं मिली है. सलमान अली आगा को उपकप्तान बनाया गया है. पाकिस्तान के लिए यह सीरीज काफी अहम मानी जा रही है. क्योंकि टीम 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों को नए सिरे से शुरू करना चाहती है. मार्च में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हारने के बाद अब पाकिस्तान (Pakistan) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा. इस सीरीज में पाकिस्तान की कमान शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) को सौंपी गई हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई जोश इंगलिस (Josh Inglis) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: GT vs RR, IPL 2026 Qualifier-2 Winner Prediction: क्वालीफायर-2 मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में पहुंचना चाहेगी गुजरात टाइटंस, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

ऑस्ट्रेलिया ने इस दौरे के लिए अपने कई वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दिया है. पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ट्रैविस हेड और जोश हेजलवुड जैसे खिलाड़ी इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. वहीं, चोट के कारण मिचेल मार्श भी बाहर हो गए हैं. ऐसे में जोश इंगलिस टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे. दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम और नसीम शाह की वापसी हुई है. हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज गंवाने वाली पाकिस्तान की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी.

ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी में खेला जाएगा. दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज का आगाज करना चाहेंगी. पाकिस्तान को घरेलू मैदान का फायदा मिलेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया युवा खिलाड़ियों के साथ चुनौती पेश करने के लिए तैयार है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (PAK vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 112 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 71 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि पाकिस्तान की टीम को 36 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला टाई रहा है, जबकि चार मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला.

पाकिस्तान की टीम हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से हारकर आ रही है. टीम अपने घरेलू मैदान पर वापसी करना चाहेगी. बल्लेबाजी में बाबर आजम और सलमान अली आगा से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं, शादाब खान और साहिबजादा फरहान भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम शानदार फॉर्म में नजर आ रही है. टीम ने अपनी पिछली वनडे सीरीज में भारत को 2-1 से हराया था. हालांकि इस सीरीज में कई वरिष्ठ खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं. ऐसे में जोश इंगलिस, कैमरून ग्रीन, मार्नस लाबुशेन और एडम जम्पा पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. गेंदबाजी में नाथन एलिस और राइली मेरेडिथ टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Rawalpindi Cricket Stadium Pitch Report)

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 30 मई को रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार मानी जाती है. विकेट सपाट रहने की उम्मीद है, जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं. मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिलने की संभावना है. दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना इस मैदान पर अपेक्षाकृत आसान माना जाता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकती है.

रावलपिंडी का मौसम (Rawalpindi Weather Update)

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 30 मई को रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला रावलपिंडी में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद है. बारिश की संभावना काफी कम है, जिससे फैंस को पूरा मुकाबला देखने को मिल सकता है. खिलाड़ियों को गर्म मौसम का सामना करना पड़ सकता है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (PAK vs AUS Match Key Players To Watch Out)

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम शानदार फॉर्म में हैं और टीम को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी और अबरार अहमद अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जोश इंगलिस आईपीएल 2026 में अच्छे प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास से भरे हुए हैं. इसके अलावा एडम जम्पा इस पिच पर ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रभावी गेंदबाज साबित हो सकते हैं.

कब और कहां देखें मुकाबला? (PAK vs AUS Live Streaming And Telecast Details)

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. मैच देखने के लिए यूजर्स को सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs AUS 1st ODI Match Playing Prediction)

पाकिस्तान: शामिल हुसैन, साहिबजादा फरहान, माज सदाकत, बाबर आजम, सलमान अली आगा, शादाब खान, गाजी घोरी (विकेटकीपर), शाहीन अफरीदी (कप्तान), नसीम शाह, हारिस रऊफ और अबरार अहमद.

ऑस्ट्रेलिया: जोश इंगलिस (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, कूपर कोनोली, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), नाथन एलिस, एडम जम्पा, राइली मेरेडिथ और बिली स्टेनलेक.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.