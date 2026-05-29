GT vs RR, IPL 2026 Qualifier-2 Winner Prediction: क्वालीफायर-2 मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में पहुंचना चाहेगी गुजरात टाइटंस, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, TATA Indian Premier League 2026 Qualifier-2 Winner Prediction: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का क्वालीफायर-2 मुकाबला आज यानी 29 मई को गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स (GT vs RR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चंडीगढ़ (Chandigarh) के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh Stadium, Mullanpur) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस ने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई थी. वहीं, राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर क्वालीफायर-2 में एंट्री की है. गुजरात टाइटंस को अपने पिछले मुकाबले यानी क्वालीफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स ने अपने पिछले मुकाबले में 243/8 का विशाल स्कोर बनाया था. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स की कमान रियान पराग (Riyan Parag) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: GT vs RR, IPL 2026 Qualifier-2 Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के क्वालीफायर-2 मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा. ये मुकाबला मुल्लांपुर में खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में गुजरात टाइटंस ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. दूसरी तरफ, राजस्थान रॉयल्स की टीम एलिमिनेटर मुकाबला जीतकर पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रही है.

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स हेड टू हेड (GT vs RR Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 10 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी रहा है. गुजरात टाइटंस को 7 मुकाबलों में जीत मिली है. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की टीम 3 मैच अपने नाम कर पाई है. इस सीजन दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले गए हैं और दोनों टीमों ने एक-एक मुकाबले में जीत दर्ज की है. पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 58 रन से हराया था. वहीं, दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी.

राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 243/8 का विशाल स्कोर बनाया था. टीम शानदार लय में नजर आ रही है. बल्लेबाजी में वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं, ध्रुव जुरेल और रियान पराग मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं.

दूसरी तरफ, गुजरात टाइटंस की टीम को अपने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 92 रन से हार मिली थी. ऐसे में गुजरात टाइटंस वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. बल्लेबाजी में साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोस बटलर से विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद होगी. वहीं, वाशिंगटन सुंदर और जेसन होल्डर मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में कागिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं.

ये टीम मार सकती है बाजी (GT vs RR Qualifier-2 Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखते हुए गुजरात टाइटंस का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. टीम के पास मजबूत बल्लेबाजी क्रम और अनुभवी गेंदबाज मौजूद हैं. हालांकि, राजस्थान रॉयल्स की टीम भी शानदार फॉर्म में चल रही है और उसके बल्लेबाज लगातार रन बना रहे हैं. अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम शुरुआती विकेट लेने में सफल रहती है, तो मुकाबला बेहद रोमांचक हो सकता है.

गुजरात टाइटंस की जीत की संभावना: 54%

राजस्थान रॉयल्स की जीत की संभावना: 46%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (GT vs RR Qualifier-2 Match Playing Prediction)

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, कुलवंत खेजरोलिया, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा और यश राज पुंजा.

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.