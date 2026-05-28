GT vs RR, IPL 2026 Qualifier-2 Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, TATA Indian Premier League 2026 Qualifier-2 Date And Time Details: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) के क्वालीफायर-2 में कल यानी 29 मई को गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स (GT vs RR) के बीच मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुल्लांपुर (Mullanpur) के यादविंद्र सिंह स्टेडियम (Yadavindra Singh Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस ने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई है. वहीं, राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर क्वालीफायर-2 में एंट्री की है. गुजरात टाइटंस को अपने पिछले मुकाबले यानी क्वालीफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स ने अपने पिछले मुकाबले में 243 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स की कमान रियान पराग (Riyan Parag) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: ENG W vs IND W, 1st T20I Match Prediction: काउंटी ग्राउंड में इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा. ये मुकाबला मुल्लांपुर में खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में गुजरात टाइटंस ने शानदार प्रदर्शन किया है और टीम फाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरेगी. दूसरी तरफ, राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में जीत दर्ज कर आत्मविश्वास हासिल किया है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स हेड टू हेड (GT vs RR Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच 10 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी रहा है. गुजरात टाइटंस ने 7 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की टीम को सिर्फ 3 मुकाबलों में जीत मिली है. इस सीजन दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए, जिसमें दोनों टीमों ने एक-एक मुकाबला अपने नाम किया. IPL 2025 में खेले गए एक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 58 रन से हराया था. वहीं, दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी.

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच क्वालीफायर-2 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (GT vs RR Qualifier-2 Match Date And Venue)

टाटा आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-2 में कल यानी 29 मई को गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच मुल्लांपुर के यादविंद्र सिंह स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच का टॉस मुकाबला शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (GT vs RR Qualifier-2 Match Live TV Channel Telecast In India)

आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-2 में कल यानी 29 मई को गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच मुल्लांपुर के यादविंद्र सिंह स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

भारत में गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch GT vs RR Qualifier-2 Match Live Streaming In India)

टाटा आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-2 में कल यानी 29 मई को गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच मुल्लांपुर के यादविंद्र सिंह स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (GT vs RR Qualifier-2 Match Playing Prediction)

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, कुलवंत खेजरोलिया, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा और यश राज पुंजा.

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.