छत्तीसगढ़ के कोरबा में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, गर्भवती पीड़िता को छोड़कर आरोपी ने रचाई दूसरी शादी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

कोरबा. छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने शादी का झांसा देकर एक युवती से लगातार दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने पीड़िता को 5 महीने की गर्भवती होने के बाद बेसहारा छोड़ दिया और किसी दूसरी लड़की से शादी रचा ली. पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है.
शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शोषण
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी और पीड़िता पिछले कुछ समय से एक-दूसरे को जानते थे. आरोपी ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और जल्द ही शादी करने का वादा किया. इस वादे की आड़ में आरोपी लगातार युवती का शारीरिक शोषण करता रहा. इस दौरान जब पीड़िता पांच महीने की गर्भवती हो गई, तो उसने आरोपी पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया.
गर्भवती को छोड़ दूसरी जगह की शादी
युवती के गर्भवती होने की बात सामने आने के बाद आरोपी लगातार शादी की बात से मुकरने लगा. कुछ समय बाद आरोपी ने पीड़िता को पूरी तरह से छोड़ दिया और गुपचुप तरीके से किसी अन्य महिला के साथ विवाह कर लिया. इस धोखे की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता ने अपने परिवार के साथ मिलकर सिविल लाइन थाने में न्याय की गुहार लगाई.
पुलिस की त्वरित कार्रवाई-गिरफ्तारी
महिला संबंधी अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोरबा पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज किया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस की एक विशेष टीम ने दबिश देकर आरोपी को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया है.
कोरबा पुलिस प्रशासन का कहना है कि महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों के हनन से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पुलिस आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश करने की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है.