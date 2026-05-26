Cockroach Politics: सोशल मीडिया से सड़कों तक पहुंची 'कॉकरोच पॉलिटिक्स', यूथ कांग्रेस ने लॉन्च किया 'इंडियन यूथ कॉकरोचेस' अभियान, CJP और सरकार पर साधा निशाना

इंडियन यूथ कॉकरोच (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 26 मई: भारत की समकालीन राजनीति में इंटरनेट मीम्स और जमीनी विरोध प्रदर्शनों के मिलन का एक बेहद अनोखा और दिलचस्प नजारा देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे 'कॉकरोच पॉलिटिक्स' (Cockroach Politics) के ट्रेंड को अपने हाथ में लेते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) ने 'इंडियन यूथ कॉकरोचेस' नाम से एक आक्रामक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है. यूथ कांग्रेस ने इस अभियान के जरिए खुद को 'असली कॉकरोच' के रूप में पेश किया है, जो केवल इंटरनेट पर सक्रिय रहने वाली पैरोडी 'कॉकरोच जनता पार्टी' (Cockroach Janata Party) (CJP) के विपरीत जमीन पर उतरकर सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहा है. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस नए राजनीतिक सिम्बॉलिज्म (प्रतीकवाद) का उपयोग नीट (NEET) पेपर लीक विवाद, बेरोजगारी और बढ़ती ईंधन कीमतों के खिलाफ चल रहे अपने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में प्रमुखता से कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Cockroach Janta Party: सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' ट्रेंड, जानें क्या है यह अभियान और लोग कैसे जुड़ रहे हैं, 4 जरूरी शर्तें भी जानें

कैसे शुरू हुआ 'कॉकरोच' शब्द का यह राजनीतिक विवाद?

इस पूरे राजनीतिक मीम वॉर (Meme War) की शुरुआत भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद हुई थी. सीजेआई ने बेरोजगारी के चलते सक्रियता (Activism) और पत्रकारिता की ओर रुख करने वाले युवाओं की तुलना कथित तौर पर 'कॉकरोच' और 'परजीवी' (Parasites) से कर दी थी, जिसकी सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हुई थी.

इस टिप्पणी के विरोध और व्यंग्य के रूप में इंटरनेट पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) नामक एक पैरोडी राजनीतिक मंच का उदय हुआ. राजनीतिक संचार रणनीतिकार अभिजीत दिपके द्वारा शुरू किए गए इस डिजिटल अभियान को जेन-जी (Gen Z) और युवा इंटरनेट यूजर्स का इतना भारी समर्थन मिला कि इसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 1.9 करोड़ (19 Million) पार कर गई, जिसने कई मुख्यधारा के राजनीतिक दलों को भी पीछे छोड़ दिया. हालांकि, बाद में इस अकाउंट को हैकिंग और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा.

'सिर्फ टाइमलाइन पर नहीं, सड़कों पर लड़ें': यूथ कांग्रेस की CJP को नसीहत

अब कांग्रेस के युवा संगठन (IYC) ने इस डिजिटल लहर को भांपते हुए इसे सीधे जमीनी आंदोलन से जोड़ दिया है. यूथ कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स (X) हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा, "एक असली कॉकरोच सिर्फ ऑनलाइन क्रांतिकारी नहीं होता. उसे जमीन पर टिकना होता है और सिस्टम का सामना करना पड़ता है." यूथ कांग्रेस ने इस संदेश के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर किए गए विरोध प्रदर्शनों के वीडियो भी साझा किए, जहां कार्यकर्ता नीट (NEET) परीक्षा की अनियमितताओं को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे.

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा, "हमने शिक्षा मंत्री प्रधान के आवास का घेराव किया है और हमारी सभी राज्य इकाइयां लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं. हम सिर्फ सोशल मीडिया की टाइमलाइन तक सीमित नहीं हैं; हम जमीन पर मौजूद हैं और यही बात हमें केवल मीम-आधारित सक्रियता से अलग बनाती है." यूथ कांग्रेस ने CJP के संस्थापक और बोस्टन स्थित कंटेंट क्रिएटर अभिजीत दिपके पर तंज कसते हुए मीम्स जारी किए हैं, जिनमें लिखा गया है कि 'इंडियन यूथ कॉकरोचेस > बोस्टन कॉकरोच'.

पॉप कल्चर का तड़का और 'कॉकरोच टाइम्स' की शुरुआत

यूथ कांग्रेस ने अपने इस अभियान को युवाओं के बीच और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए पॉप कल्चर (Pop Culture) और राजनीतिक प्रतीकों का सहारा लिया है. विरोध प्रदर्शनों के दौरान कार्यकर्ताओं को 'मेलोडी' (Melody) चॉकलेट और 'झालमुड़ी' बांटते हुए देखा गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने वायरल वीडियो और बयानों से जुड़े चुटकुले हैं.

इसके साथ ही, यूथ कांग्रेस ने एक विशेष रजिस्ट्रेशन वेबसाइट भी लॉन्च की है, जिसके माध्यम से युवाओं को "बी ए कॉकरोच" (एक कॉकरोच बनें) के नारे के साथ संगठन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. पार्टी नेताओं के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के तुरंत बाद उन्होंने 'कॉकरोच टाइम्स' (Cockroach Times) नाम से एक अनूठी समाचार पहल पर काम शुरू कर दिया था, हालांकि CJP की वेबसाइट उनसे पहले लाइव हो गई थी. यह भी पढ़ें: कौन हैं ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के फाउंडर, जिनके एक्स अकाउंट को भारत में बैन कर दिया गया?

सोशल मीडिया पर उभरे कई और 'कीड़े-मकोड़े' गुट

इस बीच, कॉकरोच की इस वायरल राजनीति ने इंटरनेट पर कई अन्य काल्पनिक और व्यंग्यात्मक राजनीतिक धड़ों को भी जन्म दे दिया है. सोशल मीडिया पर इस समय 'नेशनल पैरासिटिक फ्रंट' (NPF) खुद को एक नकली विपक्षी दल के रूप में प्रचारित कर रहा है, जबकि कार्टून नेटवर्क से प्रेरित 'ओगी जनता पार्टी' (OJP) भी युवाओं का ध्यान खींच रही है.

दूसरी तरफ, सरकार समर्थक नेटिजन्स ने इसके जवाब में 'हिट जनता पार्टी' (HJP) की शुरुआत की है, जो सोशल मीडिया पर "#HitTheCockroach" जैसे हैशटैग के साथ इन पैरोडी आंदोलनों पर पलटवार कर रही है. विश्लेषकों का मानना है कि 'कॉकरोच पॉलिटिक्स' का यह नया आयाम दिखाता है कि कैसे भारत में राजनीतिक संचार, सरकार विरोधी स्वर और युवा जुड़ाव के लिए इंटरनेट व्यंग्य (Satire) एक बेहद शक्तिशाली हथियार बनता जा रहा है.