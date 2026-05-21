Cockroach Janta Party: सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' ट्रेंड, जानें क्या है यह अभियान और लोग कैसे जुड़ रहे हैं, 4 जरूरी शर्तें भी जानें

Cockroach Janta Party:

Cockroach Janta Party: भारत में इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक अनोखा और व्यंग्यात्मक अभियान तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसे 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) नाम दिया गया है. डिजिटल मीडिया रणनीतिकार अभिजीत दिपके द्वारा शुरू किए गए इस डिजिटल आंदोलन ने महज कुछ ही दिनों में 1 करोड़ (10 मिलियन) से अधिक फॉलोअर्स जुटाने का दावा किया है. यह अभियान मुख्य रूप से देश के बेरोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दों को हल्के-फुल्के और मजाकिया अंदाज में उठाने के लिए शुरू किया गया है.

क्या है कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)?

यह कोई वास्तविक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से डिजिटल और व्यंग्यात्मक (satirical) आंदोलन है. इसकी शुरुआत हाल ही में बेरोजगारी और युवाओं से जुड़ी कुछ टिप्पणियों के विरोध में एक ऑनलाइन मीम (meme) के रूप में हुई थी. यह भी पढ़े: Nepal Social Media ban: नेपाल में FB, इंस्टाग्राम, X और यूट्यूब बैन, सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किया ब्लॉक

इस अभियान को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे प्रमुख राजनीतिक चेहरों का भी सोशल मीडिया पर समर्थन मिला है. इसके बाद से यह आंदोलन इंटरनेट पर एक बड़े अभियान के रूप में स्थापित हो गया है.

सदस्यता के लिए 4 अनोखी 'योग्यताएं'

इस अभियान से जुड़ने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर एक पंजीकरण फॉर्म उपलब्ध कराया गया है. वेबसाइट पर सदस्यता पूरी तरह से मुफ्त और आजीवन बताई गई है. हालांकि, इसमें शामिल होने के लिए व्यंग्य के तौर पर चार मजेदार शर्तें रखी गई हैं:

बेरोजगारी: आवेदक का "मजबूरी, पसंद या सिद्धांत" के कारण बेरोजगार होना आवश्यक है. आलस्य: यह अभियान आधुनिक 'हसल कल्चर' (हर वक्त काम करने के दबाव) के विरोध में आलस्य को एक प्रतीक के रूप में पेश करता है. लगातार ऑनलाइन रहना: सदस्य से उम्मीद की जाती है कि वह दिन में कम से कम 11 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता हो. शिकायत करने की कला: उम्मीदवार के पास राजनीति, नौकरी और समाज की कमियों पर सोशल मीडिया पर "प्रोफेशनल तरीके से" भड़ास निकालने की क्षमता होनी चाहिए.

कैसे ले सकते हैं इसकी सदस्यता?

इस डिजिटल अभियान का हिस्सा बनने की प्रक्रिया बेहद सरल है. इच्छुक यूजर्स को CJP की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, संपर्क विवरण और अपने सोशल मीडिया हैंडल (जैसे X या इंस्टाग्राम) की जानकारी साझा करनी होती है. इसके बाद उन्हें अभियान के दिशानिर्देशों के तहत मजाकिया तौर पर खुद को एक 'कॉकरोच' के रूप में स्वीकार करने की पुष्टि करनी होती है.

क्यों वायरल हो रहा है यह अभियान?

विशेषज्ञों के अनुसार, यह अभियान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद उपजे असंतोष के बाद चर्चा में आया. युवाओं ने अपने गुस्से को गंभीर बहस में बदलने के बजाय एक डिजिटल पैरोडी और मीम्स का रूप दे दिया. इंटरनेट संस्कृति और युवाओं में नौकरी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच इस तरह के मजाकिया लहजे ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है.