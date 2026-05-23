Mumbai Local Mega Block: रविवार 24 मई को सेंट्रल और हार्बर लाइन पर मेगा ब्लॉक, वेस्टर्न और ट्रांसहार्बर लाइन की स्थिति जानें

मुबंई लोकल ट्रेन (Photo Credits: File Image)

मुंबई, 23 मई: मुंबई (Mumbai) की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए रविवार का दिन थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है. मध्य रेलवे (Central Railway) के मुंबई उपनगरीय नेटवर्क (Mumbai Suburban Network) पर रविवार, 24 मई 2026 को बुनियादी ढांचे के रखरखाव, सिग्नलिंग प्रणाली और ओवरहेड तारों की मरम्मत के लिए व्यापक 'मेगा ब्लॉक' (Mega Block) आयोजित किया जाएगा. इस ब्लॉक के कारण सेंट्रल और हार्बर लाइनों पर लोकल ट्रेन सेवाएं सीधे तौर पर प्रभावित होंगी, जिससे कई ट्रेनों के मार्ग बदले जाएंगे और कुछ सेवाएं निलंबित रहेंगी. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें.

राहत की बात यह है कि वेस्टर्न (Western), ट्रांसहार्बर (Transharbour) और उरण (Uran) लाइनों पर इस रविवार को कोई मेगा ब्लॉक नहीं घोषित किया गया है, जिससे इन रूटों पर ट्रेनें अपने निर्धारित समय के अनुसार सामान्य रूप से चलेंगी. यह भी पढ़ें: मुंबई मेगा ब्लॉक 26 अप्रैल: कल हार्बर और वेस्टर्न लाइन पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित, सेंट्रल लाइन पर राहत; सफर से पहले पढ़ें पूरी डिटेल

सेंट्रल लाइन: माटुंगा - मुलुंड अप और डाउन स्लो लाइन (सुबह 11:05 से दोपहर 3:55 बजे तक)

सेंट्रल मुख्य लाइन पर माटुंगा और मुलुंड स्टेशनों के बीच अप और डाउन दोनों स्लो (धीमी) लाइनों पर ब्लॉक रहेगा। इस दौरान ट्रेनों का परिचालन निम्नलिखित तरीके से प्रभावित होगा:

डाउन स्लो लाइन: छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से सुबह 10:14 बजे से दोपहर 3:52 बजे तक छूटने वाली डाउन स्लो लाइन की सेवाओं को माटुंगा और मुलुंड के बीच डाउन फास्ट (तेज) लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा. ये ट्रेनें सायन, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोली, भांडुप और मुलुंड स्टेशनों पर रुकेंगी और मुलुंड से वापस स्लो लाइन पर चलाई जाएंगी.

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से सुबह 10:14 बजे से दोपहर 3:52 बजे तक छूटने वाली डाउन स्लो लाइन की सेवाओं को माटुंगा और मुलुंड के बीच डाउन फास्ट (तेज) लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा. ये ट्रेनें सायन, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोली, भांडुप और मुलुंड स्टेशनों पर रुकेंगी और मुलुंड से वापस स्लो लाइन पर चलाई जाएंगी. अप स्लो लाइन: ठाणे से सुबह 11:07 बजे से दोपहर 3:51 बजे तक छूटने वाली अप स्लो लाइन की सेवाओं को मुलुंड और माटुंगा के बीच अप फास्ट लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा. ये ट्रेनें मुलुंड, भांडुप, विक्रोली, घाटकोपर, कुर्ला और सायन स्टेशनों पर रुकेंगी.

ठाणे से सुबह 11:07 बजे से दोपहर 3:51 बजे तक छूटने वाली अप स्लो लाइन की सेवाओं को मुलुंड और माटुंगा के बीच अप फास्ट लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा. ये ट्रेनें मुलुंड, भांडुप, विक्रोली, घाटकोपर, कुर्ला और सायन स्टेशनों पर रुकेंगी. इन स्टेशनों पर नहीं मिलेगी लोकल: ब्लॉक की अवधि के दौरान विद्याविहार, कांजुरमार्ग और नाहुर स्टेशनों पर अप और डाउन दोनों ही लाइनों की स्लो ट्रेनें नहीं रुकेंगी.

ब्लॉक की अवधि के दौरान विद्याविहार, कांजुरमार्ग और नाहुर स्टेशनों पर अप और डाउन दोनों ही लाइनों की स्लो ट्रेनें नहीं रुकेंगी. देरी से चलेंगी ट्रेनें: सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच सीएसएमटी से छूटने और पहुंचने वाली सभी लोकल ट्रेनें अपने गंतव्य पर लगभग 15 मिनट की देरी से पहुंचेंगी.

हार्बर लाइन: सीएसएमटी से बांद्रा/चूनाभट्टी (सुबह 11:10 से दोपहर 4:40 बजे तक)

हार्बर लाइन पर रखरखाव कार्य के चलते सीएसएमटी से बांद्रा और चूनाभट्टी के बीच अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह से निलंबित रहेगा:

निलंबित सेवाएं: सीएसएमटी से सुबह 11:16 बजे से शाम 4:47 बजे तक वाशी, बेलापुर और पनवेल के लिए छूटने वाली डाउन हार्बर लाइन सेवाएं रद्द रहेंगी. साथ ही, सीएसएमटी से सुबह 10:48 बजे से शाम 4:43 बजे तक बांद्रा और गोरेगांव के लिए चलने वाली ट्रेनें भी बंद रहेंगी.

सीएसएमटी से सुबह 11:16 बजे से शाम 4:47 बजे तक वाशी, बेलापुर और पनवेल के लिए छूटने वाली डाउन हार्बर लाइन सेवाएं रद्द रहेंगी. साथ ही, सीएसएमटी से सुबह 10:48 बजे से शाम 4:43 बजे तक बांद्रा और गोरेगांव के लिए चलने वाली ट्रेनें भी बंद रहेंगी. अप सेवाएं प्रभावित: पनवेल, बेलापुर और वाशी से सुबह 9:53 बजे से दोपहर 3:20 बजे तक सीएसएमटी के लिए छूटने वाली अप हार्बर लाइन सेवाएं और गोरेगांव व बांद्रा से सुबह 10:45 बजे से शाम 5:13 बजे तक सीएसएमटी के लिए आने वाली ट्रेनें निलंबित रहेंगी.

हार्बर यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने ब्लॉक अवधि के दौरान कुछ विशेष व्यवस्थाएं की हैं:

ब्लॉक के दौरान पनवेल और कुर्ला के बीच हर 20 मिनट के अंतराल पर विशेष लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी.

चलाई जाएंगी. हार्बर लाइन के वैध टिकट या पास धारक यात्रियों को ब्लॉक अवधि के दौरान सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक मेन लाइन (सेंट्रल) और वेस्टर्न रेलवे के रूट से यात्रा करने की विशेष अनुमति दी गई है.

वेस्टर्न, ट्रांसहार्बर और उरण लाइनें पूरी तरह सामान्य

पश्चिम रेलवे (Western Railway) के यात्रियों के लिए रविवार का सफर सुहाना रहेगा, क्योंकि चर्चगेट से विरार/दहानू रोड रूट पर कोई ब्लॉक नहीं है. इसी तरह ठाणे-वाशी/पनवेल ट्रांसहार्बर मार्ग और बेलापुर-नेरुल-उरण रूट पर भी सभी लोकल सेवाएं बिना किसी रुकावट के अपने नियमित समय सारणी के अनुसार संचालित होती रहेंगी.