मुंबई मेगा ब्लॉक 26 अप्रैल: कल हार्बर और वेस्टर्न लाइन पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित, सेंट्रल लाइन पर राहत; सफर से पहले पढ़ें पूरी डिटेल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Unsplash)

मुंबई, 25 अप्रैल: मुंबई (Mumbai) की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों (Local Trains) के नेटवर्क पर कल, रविवार 26 अप्रैल को मेगा ब्लॉक (Mega Block) लागू रहेगा. रेलवे प्रशासन (Railway Administration) के अनुसार, पटरियों के रखरखाव, सिग्नलिंग प्रणाली और ओवरहेड उपकरणों की मरम्मत के लिए यह ब्लॉक लिया जा रहा है. इसका मुख्य असर वेस्टर्न और हार्बर लाइन (Western and Harbour Lines) के यात्रियों पर पड़ेगा. हालांकि, मध्य रेलवे (Central Line) के यात्रियों के लिए राहत की खबर है क्योंकि वहां किसी ब्लॉक (Block) की घोषणा नहीं की गई है. यह भी पढ़ें: Mumbai Local Mega Block: मुंबई की सेंट्रल, हार्बर और ट्रांस-हार्बर लाइन पर 19 अप्रैल को रहेगा मेगा ब्लॉक, यात्रियों के लिए रहेगी वैकल्पिक व्यवस्था; चेक डिटेल्स

हार्बर लाइन: सीएसएमटी से बांद्रा और चूनाभट्टी के बीच ब्लॉक

हार्बर लाइन पर कल सुबह 11:10 बजे से शाम 4:40 बजे तक अप और डाउन दोनों लाइनों पर ब्लॉक रहेगा.

डाउन सेवाएं: सीएसएमटी से वाशी, बेलापुर और पनवेल के लिए सुबह 11:16 से शाम 4:47 बजे तक चलने वाली ट्रेनें रद्द रहेंगी. साथ ही, बांद्रा और गोरेगांव के लिए सुबह 10:48 से शाम 4:43 बजे तक की सेवाएं भी बंद रहेंगी.

सीएसएमटी से वाशी, बेलापुर और पनवेल के लिए सुबह 11:16 से शाम 4:47 बजे तक चलने वाली ट्रेनें रद्द रहेंगी. साथ ही, बांद्रा और गोरेगांव के लिए सुबह 10:48 से शाम 4:43 बजे तक की सेवाएं भी बंद रहेंगी. अप सेवाएं: पनवेल, बेलापुर और वाशी से सीएसएमटी के लिए सुबह 9:53 से दोपहर 3:20 बजे तक चलने वाली ट्रेनें नहीं चलेंगी. वहीं, गोरेगांव और बांद्रा से आने वाली ट्रेनें सुबह 10:45 से शाम 5:13 बजे तक रद्द रहेंगी.

वैकल्पिक व्यवस्था: ब्लॉक के दौरान पनवेल और कुर्ला के बीच हर 20 मिनट पर विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी. हार्बर लाइन के यात्रियों को सुबह 10:00 से शाम 6:00 बजे तक मेन लाइन और वेस्टर्न रेलवे होकर यात्रा करने की अनुमति दी गई है.

वेस्टर्न लाइन: जोगेश्वरी और दहिसर के बीच काम

पश्चिम रेलवे पर कल 10 घंटे का लंबा मेगा ब्लॉक लिया जाएगा. यह ब्लॉक मुख्य रूप से जोगेश्वरी से राम मंदिर के बीच और दहिसर स्टेशन के पास रहेगा.

यह ब्लॉक सुबह 8:15 बजे तक समाप्त होने की उम्मीद है. सुबह जल्दी यात्रा करने वाले यात्रियों को कुछ देरी और आंशिक रद्दीकरण का सामना करना पड़ सकता है. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे स्टेशन निकलने से पहले संशोधित समय सारणी की जांच कर लें. यह भी पढ़ें: Mumbai Local Train: क्या रविवार को मेगा ब्लॉक रहेगा? क्या सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइनों पर लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी? एक क्लिक में जानें सबकुछ

इन लाइनों पर सेवाएं रहेंगी सामान्य

मुंबई के अन्य रेल मार्गों पर कल सफर सुहाना रहेगा:

सेंट्रल (मेन) लाइन: कोई मेगा ब्लॉक नहीं है, ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर चलेंगी.

कोई मेगा ब्लॉक नहीं है, ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर चलेंगी. ट्रांस-हार्बर लाइन: ठाणे-वाशी/पनवेल मार्ग पर सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी.

ठाणे-वाशी/पनवेल मार्ग पर सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी. उरण लाइन: इस मार्ग पर भी सभी लोकल ट्रेनें सामान्य रूप से चलेंगी.

यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव

ब्लॉक के कारण प्रभावित क्षेत्रों में ट्रेनों की भीड़ बढ़ सकती है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गंतव्य तक पहुँचने के लिए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें. किसी भी असुविधा से बचने के लिए रेलवे के आधिकारिक ऐप या पूछताछ काउंटर से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें.