Mumbai Local Mega Block: मुंबई की सेंट्रल, हार्बर और ट्रांस-हार्बर लाइन पर 19 अप्रैल को रहेगा मेगा ब्लॉक, यात्रियों के लिए रहेगी वैकल्पिक व्यवस्था; चेक डिटेल्स

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Mumbai Local Mega Block: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है. मध्य रेल (Central Railway) के मुंबई मंडल ने बुनियादी ढांचे के रखरखाव और सुरक्षा कार्यों के लिए रविवार, 19 अप्रैल 2026 को मेगा ब्लॉक संचालित करने का निर्णय लिया है. यह ब्लॉक मुख्य रूप से पनवेल-वाशी और पनवेल-ठाणे खंडों पर प्रभावी रहेगा, जिससे रविवार की छुट्टियों पर बाहर निकलने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है.

हार्बर लाइन पर प्रभावित सेवाएं

हार्बर लाइन पर पनवेल और वाशी के बीच इंजीनियरिंग कार्यों के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा. यह भी पढ़े: Mumbai local Train Mega Block Update: मध्य और हार्बर लाइन पर रविवार 12 अप्रैल को रहेगा मुंबई लोकल ट्रेन का मेगा ब्लॉक; यात्रा से पहले पढ़ें पूरा शेड्यूल

अप हार्बर लाइन: पनवेल से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) की ओर जाने वाली सेवाएं सुबह 10:33 बजे से दोपहर 15:49 बजे तक रद्द रहेंगी.

डाउन हार्बर लाइन: CSMT से पनवेल/बेलापुर की ओर जाने वाली सेवाएं सुबह 09:45 बजे से दोपहर 15:12 बजे तक बंद रहेंगी.

ट्रांस-हार्बर लाइन का हाल

पनवेल और ठाणे के बीच भी रखरखाव कार्यों के चलते ट्रांस-हार्बर लाइन पर ब्लॉक लिया जाएगा.

अप ट्रांस-हार्बर लाइन: पनवेल से ठाणे जाने वाली ट्रेनें सुबह 11:02 बजे से दोपहर 15:53 बजे तक उपलब्ध नहीं होंगी.

डाउन ट्रांस-हार्बर लाइन: ठाणे से पनवेल की ओर जाने वाली सेवाएं सुबह 10:01 बजे से दोपहर 15:20 बजे तक रद्द रहेंगी.

यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

रेलवे प्रशासन ने ब्लॉक अवधि के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की हैं:

ब्लॉक के दौरान CSMT और वाशी खंड के बीच विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी. ट्रांस-हार्बर लाइन पर ठाणे-वाशी/नेरुल स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी. बेलापुर/नेरुल और उरण के बीच चलने वाली पोर्ट लाइन सेवाएं इस ब्लॉक से प्रभावित नहीं होंगी.

रखरखाव और सुरक्षा है प्राथमिकता

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, पटरियों के रखरखाव, सिग्नलिंग प्रणाली और अन्य तकनीकी सुधारों के लिए समय-समय पर मेगा ब्लॉक लेना अनिवार्य है. ये कार्य भविष्य में रेल दुर्घटनाओं को रोकने और यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए किए जाते हैं. रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इस शेड्यूल को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं. यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने खेद व्यक्त किया है.