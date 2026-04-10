Mumbai local Train Mega Block Update: मध्य और हार्बर लाइन पर रविवार 12 अप्रैल को रहेगा मुंबई लोकल ट्रेन का मेगा ब्लॉक; यात्रा से पहले पढ़ें पूरा शेड्यूल

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Mumbai local Train Mega Block Update: मध्य रेल, मुंबई मंडल के उपनगरीय खंडों पर बुनियादी ढांचे के रखरखाव और सुरक्षा कार्यों के लिए रविवार, 12 अप्रैल 2026 को मेगा ब्लॉक संचालित किया जाएगा. यह ब्लॉक मुख्य लाइन (Main Line) और हार्बर लाइन पर अलग-अलग समय पर लागू होगा. रेल प्रशासन के अनुसार, इस दौरान कई ट्रेनों के मार्गों में बदलाव किया गया है और कुछ सेवाओं को आंशिक रूप से निलंबित रखा गया है.

मेन लाइन: सीएसएमटी-विद्याविहार खंड प्रभावित

मेन लाइन पर सीएसएमटी मुंबई और विद्याविहार के बीच अप और डाउन स्लो लाइनों पर सुबह 10.55 बजे से दोपहर 3.55 बजे तक ब्लॉक रहेगा. यह भी पढ़े: Mumbai Local Train Accident: यात्रा के दौरान मुंबई लोकल ट्रेन से वैतरणा नदी में गिरा यात्री, रेलवे गार्ड और ग्रामीणों की मदद से बची जान, लोगों ने की तारीफ़; VIDEO

डाउन सेवाएं: सीएसएमटी से सुबह 10.48 बजे से दोपहर 3.45 बजे तक छूटने वाली डाउन स्लो ट्रेनों को फास्ट लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा. ये ट्रेनें भायखला, परेल, दादर, माटुंगा, सायन और कुर्ला स्टेशनों पर रुकेंगी.

अप सेवाएं: घाटकोपर से सुबह 10.19 बजे से दोपहर 3.52 बजे तक चलने वाली अप स्लो ट्रेनों को विद्याविहार और सीएसएमटी के बीच अप फास्ट लाइन पर चलाया जाएगा. ये ट्रेनें भी प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए गंतव्य तक पहुंचेंगी.

हार्बर लाइन: सीएसएमटी-चुनाभट्टी/बांद्रा के बीच सेवाएं बंद

हार्बर लाइन पर मेगा ब्लॉक के कारण ट्रेनों का आवागमन काफी प्रभावित रहेगा. विवरण इस प्रकार है:

डाउन हार्बर: सीएसएमटी से चुनाभट्टी/बांद्रा के लिए सुबह 11.40 बजे से शाम 4.40 बजे तक सेवाएं बंद रहेंगी. वाशी/पनवेल के लिए सुबह 11.16 से शाम 4.47 तक और गोरेगांव के लिए सुबह 10.48 से शाम 4.43 तक ट्रेनें उपलब्ध नहीं होंगी.

अप हार्बर: पनवेल/वाशी से सीएसएमटी के लिए सुबह 9.53 से दोपहर 3.20 तक और गोरेगांव/बांद्रा से दोपहर 5.13 बजे तक सेवाएं निलंबित रहेंगी.

यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

ब्लॉक अवधि के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कुछ विशेष प्रबंध किए हैं:

ब्लॉक के दौरान पनवेल और कुर्ला (प्लेटफॉर्म नंबर 8) के बीच विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी.

हार्बर लाइन के यात्री सुबह 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक मेन लाइन और पश्चिम रेलवे (Western Railway) के जरिए यात्रा कर सकेंगे.

रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बुनियादी ढांचे के बेहतर रखरखाव और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कार्य अनिवार्य हैं. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे ब्लॉक के समय को ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं. होने वाली असुविधा के लिए रेलवे ने खेद व्यक्त किया है.