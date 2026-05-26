Gold Rate Today: सोने की कीमतों में तेजी बरकरार, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य बड़े शहरों में 22K और 24K गोल्ड के आज के ताजा रेट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Gold Rate Today, May 26, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी मंगलवार, 26 मई 2026 को सोने की कीमतें मजबूत स्तरों पर टिकी हुई हैं. वैश्विक बाजार में सराफा के मजबूत रुख और घरेलू बाजार में लगातार बनी मांग के कारण सोने को लगातार समर्थन मिल रहा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों पर लिए जाने वाले आगामी फैसलों की उम्मीदों ने निवेशकों के बीच सुरक्षित निवेश (Safe Haven) के रूप में सोने की लिवाली को बढ़ाया है.

शादी-ब्याह के सीजन से घरेलू मांग मजबूत

वैश्विक कारणों के अलावा, देश के कई हिस्सों में चल रहे शादियों के सीजन के कारण भी रिटेल ज्वेलरी की मांग काफी सक्रिय बनी हुई है. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले समय में भी सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं, क्योंकि निवेशक अंतरराष्ट्रीय बाजार के घटनाक्रमों और मुद्रास्फीति (महंगाई) से जुड़े संकेतों पर लगातार नजर रख रहे हैं. आज देश के अधिकांश बड़े शहरों में 24 कैरेट सोना लगभग 1,52,900 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,40,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, May 24, 2026: सोने की कीमतों में उछाल, दिल्ली-मुंबई सहित देशभर में जानें 22 और 24 कैरेट गोल्ड के आज के ताजा रेट

देश के प्रमुख शहरों में आज का सोने का भाव

26 मई 2026 को भारत के प्रमुख शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की प्रति 10 ग्राम दरें नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती हैं:

शहर (City) 22 कैरेट सोना (INR/10 ग्राम) 24 कैरेट सोना (INR/10 ग्राम) दिल्ली (Delhi) ₹1,40,300 ₹1,52,900 मुंबई (Mumbai) ₹1,40,300 ₹1,52,900 चेन्नई (Chennai) ₹1,40,300 ₹1,52,900 बेंगलुरु (Bengaluru) ₹1,40,300 ₹1,52,900 हैदराबाद (Hyderabad) ₹1,40,300 ₹1,52,900 कोलकाता (Kolkata) ₹1,39,700 ₹1,52,300 अहमदाबाद (Ahmedabad) ₹1,40,300 ₹1,52,900 जयपुर (Jaipur) ₹1,40,300 ₹1,52,900 लखनऊ (Lucknow) ₹1,40,300 ₹1,52,900 भोपाल (Bhopal) ₹1,40,300 ₹1,52,900 श्रीनगर (Srinagar) ₹1,40,300 ₹1,52,900 जोधपुर (Jodhpur) ₹1,40,300 ₹1,52,900 नोएडा (Noida) ₹1,40,300 ₹1,52,900 गाजियाबाद (Ghaziabad) ₹1,40,300 ₹1,52,900 गुरुग्राम (Gurugram) ₹1,40,300 ₹1,52,900

खरीददारों के लिए जरूरी नोट: ऊपर दी गई कीमतें सांकेतिक हैं और इनमें माल एवं सेवा कर (GST), मेकिंग चार्ज (गहने बनाने का शुल्क) और स्थानीय ज्वेलर्स का मुनाफा शामिल नहीं है. सोने के आभूषण खरीदने से पहले अपने नजदीकी सर्राफा व्यापारी या ज्वेलरी स्टोर से लाइव मार्केट रेट की पुष्टि अवश्य कर लें.