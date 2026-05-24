Gold Rate Today, May 24, 2026: सोने की कीमतों में उछाल, दिल्ली-मुंबई सहित देशभर में जानें 22 और 24 कैरेट गोल्ड के आज के ताजा रेट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Gold Rate Today, May 24, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में रविवार, 24 मई 2026 को सोने की कीमतों में मजबूत रुझान देखने को मिल रहा है. वैश्विक बाजार में सर्राफा के स्थिर रुख और देश के भीतर जारी मजबूत मांग के चलते सोने के भाव उच्च स्तर पर टिके हुए हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भू-राजनीतिक अनिश्चितता, अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) द्वारा ब्याज दरों पर लिए जाने वाले आगामी फैसलों के कारण निवेशक सोने को एक सुरक्षित विकल्प मानकर लगातार निवेश कर रहे हैं. इसके साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे शादियों के सीजन की वजह से खुदरा आभूषणों की घरेलू मांग भी काफी सक्रिय है.

बाजार विश्लेषकों का क्या है अनुमान?

बाजार विश्लेषकों और कमोडिटी विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भी सोने की कीमतें इसी तरह ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं. निवेशक वर्तमान में वैश्विक बाजारों के घटनाक्रमों और मुद्रास्फीति (महंगाई) से जुड़े संकेतों पर करीबी नजर रख रहे हैं. जब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता नहीं आती, तब तक सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट के आसार कम हैं.

नवीनतम बाजार रुझानों के अनुसार, भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों में 24 कैरेट (शुद्ध) सोने का भाव 1,52,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है. वहीं, आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के निकट बनी हुई है.

देश के प्रमुख शहरों में आज सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 मई 2026 को भारत के महानगरों और प्रमुख शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के खुदरा भाव इस प्रकार दर्ज किए गए हैं:

शहर 22 कैरेट (INR) 24 कैरेट (INR) दिल्ली 1,40,300 1,52,900 मुंबई 1,40,300 1,52,900 चेन्नई 1,40,300 1,52,900 बेंगलुरु 1,40,300 1,52,900 हैदराबाद 1,40,300 1,52,900 अहमदाबाद 1,40,300 1,52,900 लखनऊ 1,40,300 1,52,900 जयपुर 1,40,300 1,52,900 नोएडा / गुरुग्राम 1,40,300 1,52,900 कोलकाता 1,39,700 1,52,300

(नोट: कोलकाता में सोने की कीमतों में मामूली अंतर देखा गया है, जहाँ 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है.)

खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

मजबूत वैश्विक संकेतों और सुरक्षित निवेश की मांग के कारण निवेशकों का मनोबल काफी ऊंचा है. हालांकि, सोने के आभूषण या बार खरीदने से पहले ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्थानीय जौहरी या लाइव मार्केट से एक बार ताजा भाव अवश्य सत्यापित कर लें.

सर्राफा बाजार द्वारा जारी की जाने वाली यह दरें सांकेतिक होती हैं. किसी भी आभूषण की अंतिम कीमत (Final Retail Price) में विभिन्न राज्यों के वस्तु एवं सेवा कर (GST), स्थानीय मेकिंग चार्जेस (घड़ाई शुल्क) और ज्वैलर के विशिष्ट प्रीमियम के जुड़ने के कारण बदलाव होना स्वाभाविक है.