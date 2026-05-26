Delhi-NCR Heatwave Alert: दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी को लेकर IMD का येलो अलर्ट, 26 और 27 मई को तापमान 44°C तक पहुंचने की संभावना

Delhi-NCR Heatwave Alert

Delhi-NCR Heatwave Alert: राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में भीषण गर्मी और लू (Heatwave) का प्रकोप लगातार जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए 26 और 27 मई को 'येलो अलर्ट' जारी किया है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, इस अवधि के दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. वहीं न्यूनतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. प्रशासन ने नागरिकों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने और खुद को हाइड्रेटेड रखने की सलाह दी है.

तेज और गर्म हवाएं बढ़ाएंगी मुश्किलें

मौसम विभाग के मुताबिक, आज (26 मई) दिनभर लू की स्थिति बनी रहेगी. इसके साथ ही दोपहर और शाम के समय सतह पर तेज गर्म हवाएं (Strong Surface Winds) चलने की चेतावनी दी गई है, जो गर्मी के प्रभाव को और बढ़ा सकती हैं. 27 मई को भी मौसम के मिजाज में कोई खास बदलाव नहीं दिखेगा. इस दिन भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम तापमान बढ़कर 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे रात के समय भी उमस और गर्मी परेशान करेगी. यह भी पढ़े: Heatwave in India: देश में भीषण हीटवेव का प्रकोप! अगले 5-7 दिनों तक जारी रहेगा टॉर्चर, दक्षिण यूपी, विदर्भ और आंध्र प्रदेश में ‘रेड अलर्ट’ जारी

28 मई से करवट बदलेगा मौसम

दिल्ली-एनसीआर के निवासियों के लिए राहत की खबर यह है कि 28 मई से मौसम में धीरे-धीरे बदलाव देखना शुरू होगा. मौसम विभाग के अनुसार, 28 मई को अधिकतम तापमान मामूली गिरावट के साथ 43 डिग्री सेल्सियस पर आ सकता है. इस दिन दोपहर या शाम के समय गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है. इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूलभरी आंधी चलने का भी अनुमान है.

29 मई से तापमान में आएगी भारी गिरावट

मौसम में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव 29 मई से देखने को मिलेगा. पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी. 29 मई को अधिकतम तापमान गिरकर करीब 36 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. इस दिन भी एनसीआर के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है, जिससे पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी.

मई के आखिरी दिनों में सुहावना रहेगा मौसम

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, महीने के अंत में दिल्ली का मौसम काफी हद तक नियंत्रण में आ जाएगा. 30 और 31 मई के मौसम की संभावित स्थिति नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती है:

दिनांक (Date) संभावित अधिकतम तापमान संभावित न्यूनतम तापमान मौसम की स्थिति (Weather Condition) 30 मई 35°C से 36°C ~25°C आसमान में बादल रहेंगे, हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना जारी रहेगी. 31 मई 35°C से 36°C ~25°C मौसम विभाग का कोई अलर्ट (No Warning) नहीं रहेगा, मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर के वायुमंडल में आ रहे इस बदलाव का मुख्य कारण एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और बदलती वायुमंडलीय परिस्थितियां हैं. जब तक यह सिस्टम पूरी तरह सक्रिय नहीं हो जाता, तब तक लोगों को लू की स्थिति से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपाय अपनाते रहने की आवश्यकता है.