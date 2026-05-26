Chhattisgarh Shocker: बिलासपुर में पत्नी ने सोते समय पति का प्राइवेट पार्ट काटा, दूसरी महिला से अवैध संबंध होने का था शक

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

Chhattisgarh Shocker: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने पति पर उस समय हंसिये (sickle) से जानलेवा हमला कर दिया जब वह सो रहा था. महिला ने गंभीर कदम उठाते हुए अपने पति का गुप्तांग काट दिया. पुलिस के अनुसार, महिला को अपने पति पर किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध होने का गहरा संदेह था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है.

सोते समय हंसिये से किया हमला

पुलिस जांच में सामने आया है कि पीड़ित की पहचान राजेश कौशिक के रूप में हुई है, जो पेशे से राजमिस्त्री है. घटना वाली रात दोनों ने एक साथ रात का खाना खाया और सोने चले गए. देर रात जब राजेश गहरी नींद में था, तब उसकी पत्नी द्रौपदी बाई ने हंसिये से उस पर हमला कर दिया. हमले के बाद अत्यधिक खून बहने की स्थिति में राजेश दर्द से चिल्लाते हुए मदद के लिए कमरे से बाहर भागा, जिससे घर के अन्य सदस्य जाग गए.

नाबालिग बेटे ने रिश्तेदारों को दी जानकारी

पीड़ित की चीखें सुनकर दंपति का नाबालिग बेटा जाग गया और उसने तुरंत परिवार के अन्य रिश्तेदारों को घटना की जानकारी दी. परिजन आनन-फानन में गंभीर रूप से घायल राजेश को कटे हुए अंग के साथ लेकर नजदीकी अस्पताल भागे ताकि आपातकालीन चिकित्सा उपचार मिल सके. राजेश को बिलासपुर के सरकारी सिम्स (SIMS) अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

घरेलू विवाद और शक बना हमले की वजह

स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी महिला द्रौपदी बाई को गिरफ्तार कर लिया. प्रारंभिक पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं को पता चला कि इस जोड़े के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था. महिला को शक था कि उसके पति का किसी दूसरी महिला के साथ प्रेम संबंध है, जिसके कारण दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे.

पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार को जब्त कर आगे की कानूनी जांच शुरू कर दी गई है.