Weather Forecast Today: उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में भीषण गर्मी के चलते हीटवेव का प्रकोप, जानें दिल्ली और मुंबई का आज का वेदर अपडेट
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Weather Forecast Today:  भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के मध्य और उत्तर-पश्चिम हिस्सों में अगले चार से पांच दिनों तक भीषण गर्मी और लू (Heatwave) की स्थिति जारी रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है. इसके अलावा पूर्वी और उससे सटे प्रायद्वीपीय भारत में भी अगले तीन से चार दिनों तक गर्म हवाओं का प्रकोप बना रहेगा. हालांकि, मौसम विभाग का कहना है कि 29 मई से राजस्थान को छोड़कर मध्य, उत्तर और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में कमी आएगी, जिससे हीटवेव से राहत मिलने की उम्मीद है.

उत्तर भारत में 'गर्म रातें' और तेलंगाना में रेड अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज (26 मई) रात के समय भी गर्म हवाएं चलने यानी 'वार्म नाइट' की स्थिति रहने की प्रबल संभावना है. वहीं विदर्भ और ओडिशा में 27 मई तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है. तेलंगाना में गर्मी के भीषण प्रकोप को देखते हुए मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए हीटवेव की गंभीर चेतावनी जारी की है.  यह भी पढ़े:  Weather Forecast Today, May 25: भीषण गर्मी के बीच दिल्ली-यूपी में लू का अलर्ट, चेन्नई समेत दक्षिण भारत में बारिश के आसार; जानें मायानगरी मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम

पूर्वोत्तर भारत और केरल-तमिलनाडु में भारी वर्षा का अनुमान

एक तरफ जहां देश का मैदानी इलाका भीषण गर्मी से तप रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत (Northeast India) में अगले 6 से 7 दिनों तक छिटपुट स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु में भी अगले दो से तीन दिनों तक भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है.

मौसम पूर्वानुमान सेवा 'विंडी' (Windy) के मुताबिक, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और शिमला में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. हालांकि, मुंबई में आज मंगलवार को 0.2 मिमी और बेंगलुरु में 0.5 से 5 मिमी तक बारिश होने की उम्मीद है.

देश के 7 प्रमुख शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम की सटीक जानकारी के लिए देश के प्रमुख मेट्रो और अन्य शहरों में आज (26 मई) के मौसम की संभावित स्थिति नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती है:

शहर (City) मौसम का पूर्वानुमान (Weather Forecast Today)
दिल्ली (Delhi) आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा. भीषण गर्मी के साथ हीटवेव और शुष्क मौसम की स्थिति बनी रहेगी.
मुंबई (Mumbai) आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. करीब 0.2 मिमी तक हल्की बारिश की संभावना है.
बेंगलुरु (Bengaluru) सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे. करीब 0.5 से 5 मिमी तक मध्यम बारिश होने की उम्मीद है.
चेन्नई (Chennai) मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा. आज बारिश की कोई भी संभावना नहीं जताई गई है.
हैदराबाद (Hyderabad) आसमान साफ रहेगा और धूप का असर तेज रहेगा. बारिश के कोई आसार नहीं हैं.
कोलकाता (Kolkata) गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने बारिश की संभावना नहीं जताई है.
शिमला (Shimla) पहाड़ी इलाका होने के बावजूद आज मौसम शुष्क बना रहेगा और बारिश की कोई उम्मीद नहीं है.

 सलाह: मौसम विभाग ने हीटवेव प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने, सूती कपड़े पहनने और शरीर में पानी की कमी न होने देने के लिए लगातार तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी है.