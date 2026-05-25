Weather Forecast Today, May 25: भीषण गर्मी के बीच दिल्ली-यूपी में लू का अलर्ट, चेन्नई समेत दक्षिण भारत में बारिश के आसार; जानें मायानगरी मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम
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Weather Forecast Today, May 25:  भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज, 25 मई 2026 को देश के प्रमुख महानगरों और राज्यों के लिए मौसम का ताजा बुलेटिन जारी किया है. उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्से आज से शुरू हो रहे 'नौतपा' के कारण भीषण लू (Heatwave) की चपेट में हैं. इसके विपरीत, दक्षिण-पश्चिम मानसून की बढ़ती रफ्तार की वजह से दक्षिण भारत के राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

दिल्ली-NCR में भीषण लू का प्रकोप

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज से गर्मी का सबसे सख्त दौर शुरू हो रहा है. मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले तीन दिनों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है.  यह भी पढ़े:   Weather Forecast Today: भीषण गर्मी के बीच उत्तर और मध्य भारत में हीटवेव का अलर्ट, दक्षिणी राज्यों में बारिश के आसार; जानें आज दिल्ली और मुंबई में कैसा रहेगा मौसम

आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. दोपहर के समय झुलसाने वाली गर्म हवाएं चलेंगी. हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शाम के वक्त आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं और कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी या हल्की बूंदाबांदी से मामूली राहत मिल सकती है. इस दौरान हवा की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

मुंबई में अत्यधिक उमस

मुंबई और कोंकण क्षेत्र में आज तापमान मध्यम स्तर पर रहने के बावजूद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. मुंबई में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

हवा में नमी का स्तर (Humidity) 70 प्रतिशत से अधिक होने के कारण वास्तविक अहसास (Real Feel) 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसा रहेगा. तटीय इलाकों में प्री-मानसून बादलों की आवाजाही के कारण हवा की गति धीमी रहेगी, जिससे उमस भरी गर्मी बनी रहेगी.

चेन्नई और दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट

दक्षिण भारत में मौसम की स्थिति पूरी तरह से अलग है, जहां मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. चेन्नई और तमिलनाडु के अन्य हिस्सों में आज आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. चेन्नई में तापमान 37 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग के अनुसार, केरल, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है. इन क्षेत्रों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है.

उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान का हाल

उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज समेत कई जिलों में 25 से 28 मई के बीच भीषण लू चलने की आशंका है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है.

राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के पार चले जाने के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है. बिहार के पटना, गया और मुजफ्फरपुर में भी पछुआ हवाओं के कारण उमस और गर्मी का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है.