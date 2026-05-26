CNG Price Hiked: महंगाई का एक और झटका! पेट्रोल-डीजल के बाद अब सीएनजी ₹2 प्रति किलो महंगी, दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में जानें नए रेट

CNG Price Hiked

CNG Price Hiked: देश में आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों के बीच अब संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) के दामों में भी वृद्धि कर दी गई है. ताजा घोषणा के अनुसार, सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया है. इस फैसले से दिल्ली-एनसीआर (NCR) और मुंबई सहित देश के कई बड़े शहरों में सीएनजी वाहनों से सफर करना और महंगा हो गया है. इसका सीधा असर रोजाना सफर करने वाले लाखों नौकरीपेशा लोगों, ऑटो-टैक्सी चालकों और कमर्शियल वाहन मालिकों पर पड़ेगा.

एनसीआर और प्रमुख शहरों में बढ़ी कीमतें

सीएनजी की कीमतों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय पर हुई है जब आम जनता पहले से ही खाने-पीने की चीजों और अन्य आवश्यक सेवाओं की बढ़ती लागत से परेशान है. राजधानी दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे एनसीआर के क्षेत्रों में नए रेट तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं. इस वृद्धि के बाद सार्वजनिक परिवहन जैसे ऑटो-रिक्शा, ओला-उबर टैक्सियों और स्कूल बसों का परिचालन महंगा हो जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में किराए में भी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है. यह भी पढ़े: Delhi-NCR CNG Price Hike: दिल्ली-एनसीआर और नोएडा में सीएनजी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, 48 घंटे में दूसरी बार बढ़े दाम, जानें नई दरें

क्यों बढ़ रहे हैं सीएनजी के दा म?

गैस वितरण कंपनियों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक गैस (Natural Gas) की कीमतों में आई तेजी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) में दिक्कतों के कारण इनपुट लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा, डॉलर के मुकाबले रुपये के उतार-चढ़ाव ने भी आयात की जाने वाली गैस को महंगा कर दिया है. कंपनियों का कहना है कि लागत के बढ़ते अंतर को पाटने के लिए कीमतों में यह आंशिक वृद्धि करना बेहद जरूरी हो गया था.

देश के 6 प्रमुख शहरों में सीएनजी की नई दरें

इस 2 रुपये की बढ़ोतरी के बाद देश के अलग-अलग मेट्रो और बड़े शहरों में सीएनजी के दाम बदल गए हैं. नीचे दी गई तालिका में देश के 6 प्रमुख शहरों के अनुमानित नए रेट्स को दर्शाया गया है:

शहर (City) पुराना रेट (रुपये/किग्रा) नया रेट (रुपये/किग्रा) दिल्ली (Delhi) ₹74.09 ₹76.09 नोएडा / गाजियाबाद ₹78.70 ₹80.70 मुंबई (Mumbai) ₹75.00 ₹77.00 चेन्नई (Chennai) ₹87.50 ₹89.50 कोलकाता (Kolkata) ₹84.50 ₹86.50 बेंगलुरु (Bengaluru) ₹82.00 ₹84.00

नोट: स्थानीय टैक्स (VAT) और अलग-अलग गैस वितरण कंपनियों (जैसे- IGL, MGL, Adani Gas) के आधार पर विभिन्न शहरों और पंपों पर कीमतों में मामूली अंतर हो सकता है.

पर्यावरण अनुकूल विकल्प भी अब पहुंच से दूर

पिछले कुछ सालों में पेट्रोल-डीजल के महंगे होने के बाद देश में सीएनजी कारों और कमर्शियल वाहनों की मांग तेजी से बढ़ी थी. सीएनजी को एक किफायती और पर्यावरण के अनुकूल (Eco-friendly) विकल्प के रूप में देखा जाता है. हालांकि, पिछले कुछ समय से सीएनजी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने इसके 'सस्ते विकल्प' होने के दावे को बड़ी चुनौती दी है. उपभोक्ताओं का कहना है कि अगर सीएनजी और पेट्रोल-डीजल के दामों का अंतर इसी तरह कम होता रहा, तो सीएनजी गाड़ियां रखने का कोई आर्थिक फायदा नहीं रह जाएगा.

चौतरफा महंगाई की आशंका

परिवहन विशेषज्ञों का मानना है कि सीएनजी के दाम बढ़ने का सीधा असर केवल यात्रियों के किराए पर ही नहीं, बल्कि माल ढुलाई (Logistics) पर भी पड़ेगा. शहरों के भीतर फल, सब्जियां और अन्य जरूरी सामान पहुंचाने वाले छोटे कमर्शियल वाहन ज्यादातर सीएनजी पर ही चलते हैं. ऐसे में परिवहन लागत बढ़ने से आने वाले दिनों में रोजमर्रा की अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, जिससे खुदरा महंगाई में और इजाफा होने की संभावना है.