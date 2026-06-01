Delhi Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर में बदलेगा मौसम का मिजाज, 4 जून तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

मौसम का पूर्वानुमान (Photo Credits: File Image)

Delhi Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को इस साल भीषण गर्मी से लगातार राहत मिल रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पूर्वानुमान जारी किया है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में 4 जून तक तेज रफ्तार हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी. इस मौसमी बदलाव के चलते आगामी 6 जून तक दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बने रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जिसमें हल्की से मध्यम बारिश और 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है.

तापमान में गिरावट से मिली भीषण गर्मी से राहत

दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन के सामान्य औसत से 4 डिग्री कम है. इससे एक दिन पहले शनिवार को अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा था. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, June 1, 2026: भारत में मौसम का मिलाजुला रुख, मुंबई में मानसून की आहट, दिल्ली में भीषण गर्मी का अलर्ट; जानें अन्य राज्यों का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार और मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. हालांकि, बुधवार से तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके शनिवार तक 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. वहीं, रात के तापमान में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी और यह सप्ताह के मध्य तक 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

पिछले 230 दिनों में सबसे साफ हुई दिल्ली की हवा

बारिश और तेज हवाओं का दिल्ली की आबोहवा पर बेहद सकारात्मक असर पड़ा है. तेज हवाओं के कारण वायुमंडल में मौजूद प्रदूषक तत्व बिखर गए, जिससे दिल्ली में पिछले 230 से अधिक दिनों में सबसे साफ हवा दर्ज की गई.

दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गिरकर 85 पर आ गया है, जो 'संतोषजनक' (Satisfactory) श्रेणी में आता है. इससे पहले पिछले साल 8 अक्टूबर को सबसे कम 80 AQI दर्ज किया गया था. दिल्ली के विभिन्न निगरानी केंद्रों पर भी वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया, जिसमें आनंद विहार में 63, अशोक विहार में 92 और जेएनयू में 60 AQI रिकॉर्ड किया गया.

पिछले 8 वर्षों में सबसे कम रहा जनवरी-मई का औसत प्रदूषण

कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020 (कोविड-19 लॉकडाउन का समय) को छोड़कर, पिछले आठ वर्षों में जनवरी से मई की अवधि के लिए दिल्ली का औसत AQI इस साल सबसे कम रहा है.

CAQM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट में बताया कि साल 2026 में शुरुआती पांच महीनों (जनवरी-मई) का औसत AQI 211 दर्ज किया गया है. यह आंकड़ा साल 2025 में 214, 2024 में 231 और 2022 में 238 था. अधिकारियों का कहना है कि जनवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों में हुई अतिरिक्त बारिश ने प्रदूषकों को जमीन पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.