मुंबई में आज से 10% पानी की कटौती लागू: हाउसिंग सोसायटियों ने उठाए कड़े कदम, स्विमिंग पूल बंद करने पर विचार

प्रतीकाता्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

मुंबई, 15 मई: मुंबई (Mumbai) वासियों के लिए आज से जल संकट की चुनौती शुरू हो गई है. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा घोषित 10 प्रतिशत पानी की कटौती (Water Cut) आज, शुक्रवार से पूरे शहर में प्रभावी हो गई है. जलाशयों में पानी के कम स्टॉक और आगामी मानसून को लेकर अनिश्चितता के कारण यह फैसला लिया गया है. इस कटौती के मद्देनजर शहर की विभिन्न हाउसिंग सोसायटियों ने पानी बचाने के लिए आपातकालीन उपाय लागू करने शुरू कर दिए हैं. यह भी पढ़ें: Navi Mumbai Water Cut News: नवी मुंबई में 24 घंटे का वाटर कट, 13 मई से इन इलाकों में नहीं आएगा पानी, मरम्मत कार्य के चलते प्रशासन का फैसला

सोसायटियों में सख्त पाबंदियां लागू

पानी की कमी से निपटने के लिए कई सोसायटियों ने अपने नियमों में बदलाव किया है. कफ परेड की 'जल किरण हाउसिंग सोसाइटी' में पाइप से गाड़ियां धोने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. निवासियों को सलाह दी गई है कि वे बाल्टी और गीले कपड़े का इस्तेमाल करें. साथ ही, बागवानों को केवल पौधों की जड़ों में पानी देने का निर्देश दिया गया है ताकि बर्बादी कम हो.

मुुलुंड और मलाड जैसे इलाकों में कई सोसायटियां पानी बचाने के लिए स्विमिंग पूल, जिम और बैंक्वेट हॉल जैसी सुविधाओं को अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार कर रही हैं.

मुंबई में पानी की कटौती

निजी टैंकरों पर बढ़ती निर्भरता

कटौती का असर शुरू होते ही चांदीवली, नाहर अमृत शक्ति और मरीन ड्राइव जैसे क्षेत्रों में पानी के टैंकरों की मांग बढ़ गई है. निवासियों ने शिकायत की है कि बीएमसी की ओर से पानी का दबाव काफी कम है, जिससे दैनिक कार्यों में दिक्कत आ रही है. सोसायटियों के प्रतिनिधियों ने चिंता जताई है कि यदि यह किल्लत लंबी खिंचती है, तो निजी टैंकर ऑपरेटर कीमतों में बढ़ोतरी कर सकते हैं.

जलाशयों की वर्तमान स्थिति

बीएमसी के आंकड़ों के अनुसार, मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली सात झीलों में वर्तमान स्टॉक कुल क्षमता का लगभग 23.12 प्रतिशत ही बचा है. हालांकि यह पिछले दो वर्षों की तुलना में थोड़ा बेहतर है, लेकिन अल नीनो (El Niño) के संभावित प्रभाव और मानसून में देरी की आशंका को देखते हुए प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता. वर्तमान में मुंबई को प्रतिदिन 3,850 मिलियन लीटर पानी मिलता है, जबकि मांग 4,300 मिलियन लीटर के करीब है. यह भी पढ़ें: Navi Mumbai Water Cut: नवी मुंबई में 13 मई से 24 घंटे पानी की आपूर्ति बंद, पाइपलाइन मरम्मत के कारण कई इलाकों में रहेगी कटौती; चेक डिटेल्स

प्रशासन की अपील और गाइडलाइंस

नगर निगम ने एक एडवाइजरी जारी कर नागरिकों से पानी का संयमित उपयोग करने का आग्रह किया है। इसमें मुख्य सुझाव शामिल हैं:

नहाने के लिए शावर की जगह बाल्टी का उपयोग करें.

ब्रश करते समय या बर्तन धोते समय नल खुला न छोड़ें.

लीकेज की तुरंत मरम्मत करवाएं.

होटलों और रेस्टोरेंट्स को पानी बचाने वाले नोजल लगाने की सलाह दी गई है.

अधिकारियों का कहना है कि मानसून आने और झीलों का स्तर सुधरने तक सार्वजनिक सहयोग अत्यंत आवश्यक है.