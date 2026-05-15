पीएम मोदी का पांच देशों का दौरा आज से शुरू: यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से करेंगे मुलाकात, ऊर्जा सुरक्षा पर रहेगा जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 15 मई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) (UAE) की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे, जो उनके छह दिवसीय पांच देशों के विदेशी दौरे का पहला चरण है. इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान (Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan) के साथ द्विपक्षीय 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' (Comprehensive Strategic Partnership) को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे. विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस दौरे का उद्देश्य राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है. यह भी पढ़ें: PM Modi’s Fuel Appeal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के एक दिन बाद केंद्र सरकार का बड़ा बयान, कही ये बात

ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक समझौते

प्रधानमंत्री की इस यात्रा में ऊर्जा सुरक्षा एक प्रमुख स्तंभ होगी. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, एलपीजी (LPG) और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) के क्षेत्रों में दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है. गौरतलब है कि यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और पिछले 25 वर्षों में निवेश का सातवां सबसे बड़ा स्रोत रहा है. इसके अतिरिक्त, पीएम मोदी वहां रह रहे 45 लाख से अधिक भारतीय समुदाय के कल्याण पर भी चर्चा करेंगे.

यूरोप की महत्वपूर्ण यात्राएं: नीदरलैंड और स्वीडन

यूएई के बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड पहुंचेंगे, जहां वे किंग विलेम-अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे और डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.

दौरे के तीसरे चरण में पीएम मोदी स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे. वहां स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ व्यापार सहयोग के नए रास्तों पर चर्चा होगी. दोनों नेता 'यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री' को भी संबोधित करेंगे, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन भी शामिल होंगी.

नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और इटली दौरा

यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे, जहां वे 'तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन' में भाग लेंगे. यह सम्मेलन उत्तरी यूरोपीय देशों के साथ भारत के तकनीकी और पर्यावरणीय सहयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

अपने दौरे के अंतिम चरण में मंगलवार को पीएम मोदी इटली पहुंचेंगे. वहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से भेंट करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ व्यापक चर्चा करेंगे, जिससे भारत-इटली संबंधों को और मजबूती मिलेगी.