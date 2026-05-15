Weather Forecast Today, May 15, 2026: दिल्ली में भीषण लू का कहर, मुंबई और चेन्नई में प्री-मानसून बारिश की संभावना

भीषण गर्मी का प्रकोप (Photo Credits: File Image)

Weather Forecast Today, May 14, 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने आज देश के कई महानगरों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है. भारत इस समय भीषण गर्मी (Scorching Heat) और प्री-मानसून (Pre-Monsoon) गतिविधियों के दोहरे प्रभाव से जूझ रहा है. जहाँ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) और उत्तर भारत (North India) के मैदानी इलाकों में 'सीवियर हीटवेव' (Severe Heatwave) (भीषण लू) का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं मुंबई (Mumbai), चेन्नई (Check) और बेंगलुरु (Bengaluru) जैसे शहरों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, May 14, 2026: उत्तर भारत में भीषण लू का प्रकोप, दक्षिण में मानसून की आहट और पूर्वोत्तर में भारी बारिश का अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर: भीषण लू और रिकॉर्ड तोड़ तापमान

दिल्ली में आज गर्मी का प्रकोप अपने चरम पर रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार, पारा 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है. प्रशासन ने दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। लू के थपेड़ों के कारण 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है, और बुजुर्गों व बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है.

मुंबई और चेन्नई: प्री-मानसून शावर से राहत

महाराष्ट्र और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में रहने वालों के लिए राहत की खबर है. मुंबई और चेन्नई में हल्की से मध्यम प्री-मानसून बारिश होने की संभावना जताई गई है. यह बारिश बढ़ती उमस और गर्मी से अस्थायी राहत दिला सकती है। हालांकि, तटीय क्षेत्रों में नमी का स्तर अभी भी ऊंचा बना रहेगा.

बेंगलुरु और हैदराबाद: शाम को गरज के साथ बौछारें

दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों बेंगलुरु और हैदराबाद में शाम के समय धूल भरी आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है. स्थानीय मौसम केंद्रों के मुताबिक, इन शहरों में पिछले कुछ दिनों से बनी मौसमी हलचल के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जो आज भी जारी रह सकती है.

कोलकाता और शिमला: उमस और ठंडी हवाएं

कोलकाता: यहाँ गर्मी और उमस का मिला-जुला असर रहेगा. आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश (Isolated Rainfall) हो सकती है.

यहाँ गर्मी और उमस का मिला-जुला असर रहेगा. आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश (Isolated Rainfall) हो सकती है. शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौसम सुहावना बना हुआ है. यहाँ आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है, जिससे सैलानियों और स्थानीय लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी.

मुंबई का मौसम आज, 15 मई

दिल्ली का मौसम आज, 15 मई

चेन्नई का मौसम आज, 15 मई

बेंगलुरु का मौसम आज, 15 मई

हैदराबाद का मौसम आज, 15 मई

कोलकाता का मौसम आज, 15 मई

शिमला का मौसम आज, 15 मई

IMD की स्वास्थ्य संबंधी सलाह

मौसम विभाग ने हीटवेव प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों से आग्रह किया है कि वे हाइड्रेटेड रहें (खूब पानी पिएं), हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें.