Weather Forecast Today, May 12, 2026: उत्तर से लेकर पश्चिमी भारत तक भीषण लू का प्रकोप, दिल्ली-कोलकाता में हल्की बारिश की संभावना; जानें आज मुंबई का वेदर कैसा रहेगा

Weather Forecast Today, May 12, 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, आज देश के मौसम में दो बड़े विरोधाभास देखने को मिल रहे हैं. एक ओर जहां राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू (Heatwave) का कहर जारी है, वहीं दूसरी ओर उत्तर और पूर्वी भारत के कुछ शहरों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है.

राजस्थान-गुजरात में लू का रेड अलर्ट

IMD ने चेतावनी दी है कि अगले चार से पांच दिनों तक राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में लू की स्थिति बनी रहेगी. राजस्थान के कुछ हिस्सों में रातें भी गर्म रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक, इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है, जिससे लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, May 11, 2026: राजस्थान और गुजरात में लू का अलर्ट, दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी; जानें अपने शहर का हाल

दिल्ली-उत्तर भारत का हाल

देश की राजधानी दिल्ली में आज मौसम मिला-जुला रहने वाला है. जहां दिन में गर्मी का असर रहेगा, वहीं शाम तक 0.4 मिमी तक हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. इसके अलावा, पंजाब और हरियाणा में 30-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे बढ़ते पारे पर अस्थायी लगाम लग सकती है.

दक्षिण-पूर्वी भारत में बारिश के संकेत

कोलकाता में आज नमी के साथ हल्की से मध्यम बारिश (0.3 से 1.3 मिमी) होने का अनुमान है, जिससे उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है. वहीं, दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में 14 से 17 मई के बीच भारी बारिश की संभावना जताई गई है. हालांकि, आज (12 मई) मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में बारिश की संभावना कम है और यहां मुख्य रूप से उमस भरा मौसम बना रहेगा.

प्रमुख शहरों का तापमान और पूर्वानुमान (12 मई, 2026)

शहर न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान मौसम की स्थिति दिल्ली 29°C 40°C हल्की बारिश और धूल भरी आंधी मुंबई 30°C 33°C उमस भरा और आंशिक रूप से बादल कोलकाता 28°C 37°C गरज के साथ हल्की बारिश बेंगलुरु 22°C 34°C शुष्क मौसम और धूप हैदराबाद 27°C 38°C शाम को गरज के साथ बादल शिमला 16°C 25°C साफ आसमान, शुष्क मौसम

पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण गरज और बिजली चमकने की संभावना है. शिमला में आज बारिश की संभावना तो कम है, लेकिन आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा.

मौसम विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे लू वाले क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और बाहरी गतिविधियों के दौरान सावधानी बरतें