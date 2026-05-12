नवी मुंबई में कल से 24 घंटे का वाटर कट: इन इलाकों में नहीं आएगा पानी, NMMC ने दी भंडारण की सलाह

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नवी मुंबई, 12 मई: नवी मुंबई नगर निगम (Navi Mumbai Municipal Corporation) यानी एनएमएमसी (NMMC) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न इलाकों के निवासियों के लिए कल का दिन मुश्किल भरा हो सकता है. नगर निगम ने शहर की मुख्य जल आपूर्ति पाइपलाइन (Main Water Supply Pipeline) के आवश्यक रखरखाव और मानसून पूर्व मरम्मत कार्यों के लिए 24 घंटे के वाटर कट (Water Cut) की घोषणा की है. यह शटडाउन बुधवार, 13 मई को सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा और गुरुवार, 14 मई की सुबह 10:00 बजे तक जारी रहेगा. यह भी पढ़ें: Navi Mumbai Water Cut News: नवी मुंबई में 24 घंटे का वाटर कट, 13 मई से इन इलाकों में नहीं आएगा पानी, मरम्मत कार्य के चलते प्रशासन का फैसला

इन इलाकों में बाधित रहेगी आपूर्ति

वाटर शटडाउन के कारण नगर निगम के अधिकार क्षेत्र वाले लगभग सभी प्रमुख नोड्स और सिडको (CIDCO) प्रशासित कुछ क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी. प्रभावित होने वाले मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

बेलापुर, नेरुल और वाशी

तुर्भे, सानपाड़ा और कोपर खैराने

घणसोली और ऐरोली

खारघर और कामोठे (सिडको क्षेत्र)

मानसून पूर्व तैयारियों पर जोर

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, आगामी मानसून के दौरान पाइपलाइन फटने या लीकेज जैसी समस्याओं से बचने के लिए यह एक एहतियाती कदम है. इस दौरान मोरबे बांध से आने वाली मुख्य ट्रांसमिशन लाइनों का निरीक्षण किया जाएगा और कमजोर जोड़ों व वाल्वों की मरम्मत की जाएगी. NMMC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि मुख्य पाइपलाइन पर आवश्यक कार्यों और नए वाल्व लगाने के कारण यह व्यवधान अनिवार्य है. यह भी पढ़ें: Navi Mumbai Water Cut: नवी मुंबई में 13 मई से 24 घंटे पानी की आपूर्ति बंद, पाइपलाइन मरम्मत के कारण कई इलाकों में रहेगी कटौती; चेक डिटेल्स

NMMC ने नवी मुंबई के कुछ हिस्सों में 24 घंटे पानी कटौती की घोषणा की

नागरिकांसाठी महत्त्वाची सूचना मुख्य जलवाहिनीवरील अत्यावश्यक कामे, व्हॉल्व बसविणे, जलवाहिनी जोडणी तसेच पावसाळापूर्व दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात येणार असल्याने नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील काही भागांमध्ये २४ तास पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. 📅 पाणीपुरवठा बंद कालावधी 🕙… pic.twitter.com/tdGYd8TZJU — Navi Mumbai Municipal Corporation (@NMMConline) May 11, 2026

कम दबाव में मिल सकता है पानी

स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हालांकि 14 मई की सुबह 10:00 बजे से जलापूर्ति आधिकारिक तौर पर बहाल कर दी जाएगी, लेकिन सामान्य दबाव लौटने में समय लग सकता है. सिस्टम को पूरी तरह रिचार्ज होने में समय लगता है, इसलिए 14 मई की शाम को भी पानी का दबाव कम रहने की संभावना है.

नागरिकों के लिए एडवाइजरी

नगर निगम ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है और सुझाव दिया है कि: