General Motors Layoffs: जनरल मोटर्स में बड़ी छंटनी, AI और क्लाउड तकनीक पर फोकस के बीच 600 IT कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया

डेट्रॉयट, 12 मई: दिग्गज अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स (General Motors) ने अपने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विभाग (Information Technology Department) में एक बड़े संगठनात्मक बदलाव की घोषणा की है. कंपनी ने अपने IT विभाग से लगभग 600 वेतनभोगी कर्मचारियों की छंटनी की है, जो इस डिवीजन के कुल वर्कफोर्स का 10 प्रतिशत से अधिक है. कंपनी के अनुसार, यह कदम किसी लागत कटौती का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक 'स्किल स्वैप' (कौशल परिवर्तन) है, जिसके तहत पुराने पदों की जगह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artifical Intelligence) और डेटा इंजीनियरिंग (Data Engineering) विशेषज्ञों को लाया जा रहा है. यह भी पढ़ें: PayPal Layoffs: AI पर फोकस बढ़ाने के लिए पेपल में होगी बड़ी छंटनी, करीब 4,760 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी

'AI-फर्स्ट' भविष्य के लिए पुनर्गठन

जनरल मोटर्स ने स्पष्ट किया है कि यह छंटनी कंपनी के तकनीकी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक आवश्यक कदम है. कंपनी अब AI को केवल एक उत्पादकता उपकरण (Productivity tool) के रूप में देखने के बजाय, इसे अपने सिस्टम की बुनियाद बनाने पर जोर दे रही है. सूत्रों के अनुसार, GM अब ऐसे पेशेवरों की तलाश कर रहा है जो शुरुआत से AI मॉडल विकसित करने, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स में सक्षम हों.

सॉफ्टवेयर और तकनीक का एकीकरण

पिछले 18 महीनों में GM ने अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. अगस्त 2024 में भी कंपनी ने सॉफ्टवेयर से जुड़ी लगभग 1,000 भूमिकाएं समाप्त की थीं. मुख्य उत्पाद अधिकारी (Chief Product Officer) स्टर्लिंग एंडरसन के नेतृत्व में, GM अपने विभिन्न तकनीकी व्यवसायों को एक एकल, सुव्यवस्थित संगठन में समेकित कर रहा है. इसी प्रक्रिया के तहत पिछले नवंबर में चीफ AI ऑफिसर बराक तुरोवस्की सहित तीन शीर्ष सॉफ्टवेयर अधिकारियों ने भी कंपनी छोड़ दी थी. यह भी पढ़ें: Cognizant Layoffs: 'प्रोजेक्ट लीप' के तहत 15,000 कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है कॉग्निजेंट; भारत पर होगा बड़ा असर

नई लीडरशिप और विशेषज्ञ प्रतिभा पर जोर

विशेषज्ञता की कमी को पूरा करने के लिए जनरल मोटर्स प्रमुख टेक और रोबोटिक्स कंपनियों से प्रतिभाओं को नियुक्त कर रही है. पिछले साल अक्टूबर में, कंपनी ने एप्पल के पूर्व इंजीनियर बेहराद तोघी को अपना AI लीड नियुक्त किया था. हाल ही में, राशद हक को स्वायत्त वाहनों (Autonomous Vehicles) के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है. हक ने इससे पहले 'क्रूज' (Cruise) में AI और रोबोटिक्स का नेतृत्व किया था.

इंडस्ट्री के लिए बड़े संकेत

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि जनरल मोटर्स का यह कदम अन्य बड़ी कंपनियों के लिए एक संकेत है कि भविष्य में AI केवल सहायक नहीं, बल्कि मुख्य कार्यबल का हिस्सा होगा. मौजूदा टीमों में AI टूल्स जोड़ने के बजाय, ऑटोमेकर अब मॉडल इंजीनियरिंग और स्वायत्त प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने कार्यबल का पुनर्निर्माण कर रहा है.