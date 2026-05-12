Starbucks Layoffs: स्टारबक्स में फिर छंटनी, सिएटल मुख्यालय से 61 कॉर्पोरेट पदों को किया समाप्त; टेक्नोलॉजी विभाग पर गिरी गाज

स्टारबक्स (Photo Credits: File Image)

सिएटल, 12 मई: वैश्विक कॉफी दिग्गज स्टारबक्स (Starbucks) ने अपने आंतरिक परिचालन को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के तहत एक बार फिर कॉर्पोरेट कर्मचारियों की संख्या में कटौती की है. कंपनी ने शुक्रवार, 8 मई को वाशिंगटन (Washington) राज्य के रोजगार सुरक्षा विभाग (Department of Employment Security) के पास एक 'वर्कर एडजस्टमेंट एंड रिट्रेनिंग नोटिफिकेशन' (Worker Adjustment and Retraining Notification) (WARN) नोटिस दायर किया. इस नोटिस में सिएटल के सोडो (SoDo) स्थित कॉर्पोरेट मुख्यालय में 61 पदों को समाप्त करने की पुष्टि की गई है. यह भी पढ़ें: PayPal Layoffs: AI पर फोकस बढ़ाने के लिए पेपल में होगी बड़ी छंटनी, करीब 4,760 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी

टेक्नोलॉजी विभाग के पुनर्गठन पर ध्यान

कटौती का यह ताजा दौर विशेष रूप से सिएटल के 'स्टारबक्स सपोर्ट सेंटर' में स्थित टेक्नोलॉजी विभाग को लक्षित करता है. फाइलिंग के अनुसार, ये छंटनी विभागीय पुनर्गठन का सीधा परिणाम है. कंपनी के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि ये छंटनी स्थायी है और इसकी प्रक्रिया 20 जून से शुरू होकर 28 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी. चूंकि प्रभावित कर्मचारी किसी यूनियन का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए उनके पास 'बंपिंग अधिकार' (Bumping Rights) नहीं हैं, जो वरिष्ठ कर्मचारियों को छंटनी के दौरान कनिष्ठ कर्मचारियों की जगह लेने की अनुमति देते हैं.

रणनीतिक बदलाव और भौगोलिक विस्तार

सिएटल वैश्विक और उत्तरी अमेरिकी मुख्यालय बना हुआ है, लेकिन स्टारबक्स अब अपने कॉर्पोरेट पदचिह्नों का विविधीकरण कर रहा है. मार्च में कंपनी ने दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में अपने विस्तार को समर्थन देने के लिए नैशविले में एक नया कॉर्पोरेट कार्यालय खोलने की योजना की घोषणा की थी.

यह कदम सिएटल में कंपनी के संकुचन के दौर के बाद आया है. सितंबर 2025 में, स्टारबक्स ने अपने पुनर्गठन लक्ष्यों का हवाला देते हुए कैपिटल हिल स्थित प्रसिद्ध 'रिजर्व रोस्टरी' और सोडो रोस्टरी लोकेशंस को बंद कर दिया था. यह भी पढ़ें: Cognizant Layoffs: 'प्रोजेक्ट लीप' के तहत 15,000 कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है कॉग्निजेंट; भारत पर होगा बड़ा असर

बाजार का दबाव और पिछला घटनाक्रम

मौजूदा छंटनी कंपनी के लिए श्रम संबंधों और खुदरा रणनीति के लिहाज से एक उथल-पुथल भरे वर्ष के बाद आई है. 2025 के अंत में, स्टारबक्स ने उत्तरी अमेरिका में अपने स्टोरों की संख्या में लगभग 1 प्रतिशत की कटौती की थी, जिसके बाद सैकड़ों स्थान बंद हो गए थे. अक्टूबर 2025 में भी कंपनी ने वैश्विक स्तर पर 1,100 कॉर्पोरेट भूमिकाएं समाप्त की थीं, जिनमें से अधिकांश कटौती सिएटल और केंट क्षेत्रों में केंद्रित थी.

इसके अलावा, कंपनी हाल ही में एक तीव्र श्रम अशांति के दौर से बाहर निकली है. नवंबर 2025 में वेतन और काम करने की स्थितियों को लेकर शुरू हुई राष्ट्रव्यापी हड़ताल फरवरी 2026 के अंत में ही समाप्त हुई है. हालांकि कर्मचारी काम पर लौट आए हैं, लेकिन परिचालन परिवर्तनों को लेकर चर्चाएं नेतृत्व के लिए अभी भी प्राथमिकता बनी हुई हैं.