क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2': तुलसी और मिहिर के दोबारा विवाह ने जीता फैंस का दिल; सोशल मीडिया पर छाया 'TuHir' का जादू

तुलसी और मिहिर के दोबारा विवाह ने जीता फैंस का दिल (Photo Credits: Instagram)

मुंबई, 12 मई: भारतीय टेलीविजन (Indian Television) के इतिहास में दशकों बाद एक ऐसा पल आया है जिसने दर्शकों को भावुक कर दिया है. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) के रीबूट (सीजन 2) में प्रतिष्ठित जोड़ी तुलसी और मिहिर विरानी (Tulsi and Mihir Virani) ने आधिकारिक तौर पर दोबारा विवाह कर लिया है. इस हफ्ते प्रसारित हुए हाई-वोल्टेज एपिसोड ने न केवल सोशल मीडिया (Social Media) पर हलचल मचा दी है, बल्कि शो को टीआरपी चार्ट में शीर्ष पर पहुंचा दिया है. हफ्तों तक चले पारिवारिक तनाव और तुलसी के इनकार के बाद, अंततः परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य 'बा' के हस्तक्षेप से यह मिलन संभव हो पाया. यह भी पढ़ें: Kapil Sharma Threat: मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की फिर धमकी, कनाडा में उनके कैफे के बगल में फायरिंग, सुरक्षा पर उठे सवाल

बा के आदेश पर शुरू हुई नई पारी

तुलसी (स्मृति ईरानी) लंबे समय से मिहिर (अमर उपाध्याय) के साथ दोबारा शादी करने के प्रस्ताव को ठुकरा रही थीं. वह अतीत की गलतफहमियों और अपने बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता दे रही थीं. हालांकि, कहानी में नया मोड़ तब आया जब 'बा' ने हस्तक्षेप किया. बा ने तुलसी को उनके अटूट रिश्ते की याद दिलाई और एक 'आदेश' के रूप में इस शादी के लिए राजी किया, जिसके बाद तुलसी ने नम आंखों के साथ 'हां' कह दिया.

सादगी भरे मंदिर में हुआ विवाह

विरानी परिवार की भव्यता के विपरीत, यह विवाह समारोह एक बेहद साधारण मंदिर में संपन्न हुआ. इस दृश्य ने शो की 2000 के दशक वाली जड़ों की यादें ताजा कर दीं. मिहिर ने घुटनों के बल बैठकर तुलसी को अंगूठी पहनाई और 'सात जन्मों' तक साथ निभाने का वादा किया. एपिसोड के दौरान फ्लैशबैक के जरिए उनके पुराने सुनहरे पलों को भी दिखाया गया, जो पुराने और नए दर्शकों को जोड़ने का एक रचनात्मक तरीका था.

तुलसी-मिहिर विवाह का प्रोमो देखें

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सोशल मीडिया पर #TulsiMihirVivah का ट्रेंड

तुलसी और मिहिर के इस '2.0 वर्जन' वाले विवाह ने इंस्टाग्राम और एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हासिल की है. प्रशंसकों ने स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय की केमिस्ट्री की जमकर तारीफ की. हैशटैग #TulsiMihirVivah घंटों तक ट्रेंड करता रहा. एक यूजर ने लिखा, 'यह जोड़ी स्वर्ग में बनी है और सालों बाद उन्हें एक साथ देखना किसी सपने जैसा है.' हालांकि, कुछ युवा दर्शकों ने कहानी की तेज रफ्तार पर सवाल उठाए, लेकिन अधिकांश फैंस इस 'हैप्पी एंडिंग' से बेहद खुश हैं.

‘TuHir’ की दूसरी शादी पर फैंस की प्रतिक्रिया

(Photo Credit: Instagram)

एकता कपूर के रीबूट की सफलता

एकता कपूर द्वारा निर्मित यह रीबूट सीरीज मूल शो की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लॉन्च की गई थी. मूल सीरीज के 1,800 एपिसोड के विपरीत, यह एक लिमिटेड सीरीज है जो केवल 150 एपिसोड तक सीमित होगी. इस 'नया दौर' (Naya Daur) में विरानी परिवार की पुरानी पीढ़ी अपने वयस्क बच्चों (रियो और परी जैसे नए पात्रों) के साथ आधुनिक पारिवारिक तालमेल बिठाते हुए दिखाई दे रही है.